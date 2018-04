Condividi | Red 18:32 Nel fine settimana, i Carabinieri di Olbia sono intervenuti in un’abitazione di Via Fontana, grazie ad alcune chiamate anonime pervenute al 112, perché erano state udite delle urla a seguito di una lite in una casa vicina Picchia la fidanzata: 20enne marocchino in manette



OLBIA - Nuova violenza nei confronti di una giovane donna. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Olbia sono intervenuti in un’abitazione di Via Fontana, grazie ad alcune chiamate anonime pervenute al 112, perché erano state udite delle urla a seguito di una lite in una casa vicina.



Arrivati sul posto, i militari hanno trovato una 20enne, che era stata colpita più volte da parte del fidanzato, probabilmente prima con schiaffi e pugni e poi con una testata, che le ha provocato importanti contusioni al volto giudicate guaribili, una volta trasportata e visitata al Pronto Soccorso di Olbia, con quaranta giorni di prognosi. Una volta terminati gli accertamenti, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 20enne olbiese di origine marocchina, per lesioni gravi.



