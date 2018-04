Condividi | Red 17:29 Giovedì sera, nel Salone della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede, si è svolta la terza Assemblea del quartiere, organizzata dall´omonimo Comitato di quartiere. Erano presenti 160 cittadini, interessati ai temi in discussione Alghero sud: Assemblea partecipatissima



ALGHERO - Giovedì sera, nel Salone della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede, si è svolta la terza Assemblea del quartiere Alghero sud, organizzata dall'omonimo Comitato di quartiere. Erano presenti 160 cittadini, interessati ai temi in discussione. Si è trattato di un importante appuntamento, in vista della partenza in tutto il territorio di Alghero del nuovo conferimento dei rifiuti porta a porta. Anche se nelle zone periferiche del quartiere il servizio porta a porta è già iniziato da circa tre mesi, da maggio saranno interessate le vie principali del quartiere: le vie Kennedy, Sassari e Giovanni XXIII, con tutte le traverse. Il tema dell'Assemblea è stato “La raccolta differenziata”. I cittadini hanno potuto ascoltare dai responsabili della Ciclat tutte le modalità del nuovo sistema di conferimento. Nella parte finale della riunione, è intervenuto l'avvocato Franco Dore e si discusso dei problemi legati ad Abbanoa.



Erano presenti il sindaco di Alghero Mario Bruno, l'assessore comunale all'Ambiente Raniero Selva, l'assessore Angela Cavazzuti (referente comunale del quartiere) e la funzionaria Paola Madau. Presenti anche gli assessori comunali Alessandro Balzani e Gabriella Esposito. Il presidente del Comitato Giuseppe Mancino, coadiuvato dal vicepresidente Fabio Bruno, hanno tracciato brevemente quelle che sono state le linee guida del Comitato e ciò che concretamente è stato fatto nei ventotto mesi di attività . Il Comitato di quartiere nasce il 5 dicembre 2015 e l'attuale Consiglio direttivo terminerà il suo mandato nel dicembre di quest'anno. A dicembre, saranno organizzate le elezioni per eleggere il nuovo Direttivo, che guiderà il Comitato nel triennio 2019-2021.



In questi ventotto mesi di attività, Alghero sud ha organizzato varie iniziative, ma soprattutto ha instaurato un rapporto di collaborazione e confronto continuo con l'Amministrazione comunale di Alghero, portando a conoscenza molteplici problematiche e criticità del quartiere con la risoluzione di molti problemi. Tra gli eventi organizzati, vanno ricordate le due Serate d'autore dedicate a Francesco Chessa ed Antonio Dalerci, quattro incontri di lavoro con i cittadini, altrettante escursioni nel territorio della Sardegna, nell'ambito delle iniziative "Conoscere e viaggiare insieme", due Assemblee generali, nove incontri con l'Amministrazione comunale, un incontro con il comandante della Polizia municipale, trentaquattro riunioni del Consiglio direttivo. Al termine dell'Assemblea, si sono incontrati alcuni presidenti dei Comitati di quartiere presenti in città, per instaurare una collaborazione e trovare un coordinamento per una più efficace azione rivolta alla risoluzione dei problemi dei rioni di Alghero, che spesso sono comuni a tutti i Comitati.