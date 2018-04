Condividi | S.O. 16:00 Secondo i meteorologici si tratterà dell´ultima vera perturbazione primaverile, poi spazio al caldo e al sole. Allerta meteo dalla protezione civile dalle ore 9 di martedì mattina fino alle 24 di mercoledì Piogge intense, c´è l´allerta meteo



ALGHERO - Nel vademecum della Protezione civile si legge, innanzitutto, la necessità di restare informati sulle criticità previste sul territorio, non dormire nei piani seminterrati ed evitare di soggiornarvi (e di conservare oggetti di particolare valore e facilmente deperibili). È importante proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage.



Se ci si deve spostare, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili. Evitare l'uso dell’ascensore: si può bloccare. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Se ci si trova all’aperto è necessario allontanarsi dalla zona allagata, raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata evitando pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.



