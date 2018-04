video Condividi | S.O. 15:42 Paolo Fresu apre le danze ad Alghero



Dopo il via ufficiale dalle tenute Sella & Mosca nella giornata di domenica, alla presenza dei sindaci di Bologna e Pesaro, questa mattina la lunga giornata dell´Internationa Jazz Day Unesco di Alghero si è aperta col saluto del sindaco Mario Bruno e del trombettista di fama interazionale Paolo Fresu, sotto le percussioni africane della Jaama Dambé Marching Drums. Le immagini