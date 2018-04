Condividi | Red 16:01 Proseguono gli incontri organizzati dall´Università delle tre Età di Alghero. Giovedì pomeriggio, nel salone dell´ex Seminario, conferenza del maestro Manlio Masu sui “Pittori, il loro tempo e le loro opere: Gavino Piana e Giovanni Sanna” Ute Alghero, si parla di storia dell´arte



ALGHERO - Proseguono gli incontri organizzati dall'Università delle tre Età di Alghero. Giovedì 3 maggio, alle 17, nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, è in programma una conferenza tenuta dal maestro Manlio Masu, pittore e storico dell'arte, ed intitolata “Storia dell'arte. Pittori, il loro tempo e le loro opere: Gavino Piana e Giovanni Sanna”.



