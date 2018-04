Condividi | Red 14:21 Alle 15, nel campo di baseball, si terrà il primo Palio dei Vicinati, corsa degli asinelli organizzata dalla Scuderia Sa Mandra, in collaborazione con l´associazione Los Amigos della Olmedo baseball Ad Olmedo il Palio degli asinelli



OLMEDO - Arriva ad Olmedo il primo palio degli asinelli. Se a Siena i gruppi vengono chiamati contrade e riguardano le gare di cavalli, qui prendono il nome di “Vicinati” e vedono gareggiare degli asinelli. Oggi lunedì), con inizio alle 15, nel campo di baseball di Olmedo, si terrà il primo Palio dei Vicinati, corsa degli asinelli organizzata dalla Scuderia Sa Mandra. in collaborazione con l'associazione Los Amigos della Olmedo baseball. L'iniziativa ha suscitato immediatamente interesse e sono iscritti dodici “vicinati”, con altrettanti fantini ed asinelli. L'evento gode del patrocinio del Comune di Olmedo.



La manifestazione nasce con la chiara intenzione di far diventare la corsa un classico appuntamento alla vigilia, tra l'altro, delle celebrazione di Nostra Signora di Talia, patrona del paese, che si svolge il primo maggio . L'organizzazione è già al lavoro ed è già stato fissato un programma: alle 10 di oggi erano previsti gli allestimenti ed i controlli della pista e delle strutture, alle 15 la presentazione dei partecipanti, fantini e asinelli; Saranno dodici i concorrenti e gli asinelli, e relativi fantini, giungeranno da diversi paesi della Sardegna.



Sono previste tre batterie da quattro protagonisti, il primo e secondo classificato parteciperà alla finale, che prevede la partecipazione di sei asinelli e si svolgerà attorno alle 19. E' stata coinvolta la comunità olmedese e l'associazione ha esteso la partecipazione alle scuole di Olmedo, che si sono occupate di disegnare le dodici giubbe (casacche con nome e logo) che rappresenteranno i quartieri, che dovranno avere colori differenti per distinguersi alla vista degli spettatori e che rappresenteranno il quartiere in ogni edizione successiva. La manifestazione terminerà dopo lo svolgimento della prova finale e prevede la premiazione dei primi tre classificati. Commenti OLMEDO - Arriva ad Olmedo il primo palio degli asinelli. Se a Siena i gruppi vengono chiamati contrade e riguardano le gare di cavalli, qui prendono il nome di “Vicinati” e vedono gareggiare degli asinelli. Oggi lunedì), con inizio alle 15, nel campo di baseball di Olmedo, si terrà il primo Palio dei Vicinati, corsa degli asinelli organizzata dalla Scuderia Sa Mandra. in collaborazione con l'associazione Los Amigos della Olmedo baseball. L'iniziativa ha suscitato immediatamente interesse e sono iscritti dodici “vicinati”, con altrettanti fantini ed asinelli. L'evento gode del patrocinio del Comune di Olmedo.La manifestazione nasce con la chiara intenzione di far diventare la corsa un classico appuntamento alla vigilia, tra l'altro, delle celebrazione di Nostra Signora di Talia, patrona del paese, che si svolge il primo maggio . L'organizzazione è già al lavoro ed è già stato fissato un programma: alle 10 di oggi erano previsti gli allestimenti ed i controlli della pista e delle strutture, alle 15 la presentazione dei partecipanti, fantini e asinelli; Saranno dodici i concorrenti e gli asinelli, e relativi fantini, giungeranno da diversi paesi della Sardegna.Sono previste tre batterie da quattro protagonisti, il primo e secondo classificato parteciperà alla finale, che prevede la partecipazione di sei asinelli e si svolgerà attorno alle 19. E' stata coinvolta la comunità olmedese e l'associazione ha esteso la partecipazione alle scuole di Olmedo, che si sono occupate di disegnare le dodici giubbe (casacche con nome e logo) che rappresenteranno i quartieri, che dovranno avere colori differenti per distinguersi alla vista degli spettatori e che rappresenteranno il quartiere in ogni edizione successiva. La manifestazione terminerà dopo lo svolgimento della prova finale e prevede la premiazione dei primi tre classificati.