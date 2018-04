Condividi | Red 13:52 Puccini, Verdi, Rossini e Orff da ottobre a dicembre al Comunale. In cartellone, L’italiana in Algeri, Rigoletto, La Bohème, La cambiale di matrimonio ed i Carmina Burana: tutto in abbonamento I capolavori lirici sbarcano a Sassari



SASSARI - Tornano i grandi capolavori nella Stagione lirica di Sassari, curata per il 75esimo anno dall’Ente concerti “Marialisa de Carolis”. Il cartellone allestito dal direttore artistico Stefano Garau, confermato dopo l’esordio dell’anno scorso a colpi di sold out, prosegue sulla linea della qualità nella tradizione e riserva al pubblico una piacevole sorpresa: tutti i titoli in programma saranno compresi in abbonamento. La Stagione, ospitata al Teatro Comunale, partirà venerdì 12 ottobre, per concludersi domenica 9 dicembre. Nell’anno del 150esimo anniversario della sua morte, doppio appuntamento con Gioachino Rossini. Ad aprire la Stagione sarà uno dei più noti lavori del compositore pesarese: L’italiana in Algeri (“prima” il 12 ottobre, replica domenica 14), dramma giocoso in due atti su libretto di Angelo Anelli. Definita dal romanziere Stendhal “la perfezione del genere buffo”, l’opera venne rappresentata per la prima volta al Teatro San Benedetto di Venezia nel 1813. Famosa non soltanto per la celebre sinfonia, L’italiana è stata musicata in soli ventisette giorni ed è considerata una pietra miliare, capace di ravvivare l’opera comica italiana del tempo grazie ad una serie di trovate geniali. L’ultima apparizione a Sassari risale a ventisei anni fa; in precedenza era stata rappresentata nel 1985 e, per la prima volta assoluta in città, nel 1969. Rossini torna quindi nell’appuntamento successivo (sabato 27 e domenica 28 ottobre) con La cambiale di matrimonio, farsa comica in un atto su libretto di Gaetano Rossi, che esordì al San Moisè di Venezia nel 1810, quando il compositore era appena 18enne. Coetanei del giovane Rossini saranno anche i protagonisti della produzione sassarese: l’orchestra sarà infatti composta da giovani studenti di Sassari, come già accaduto l’anno scorso per Brundibàr. La Cambiale è stata a Sassari, per l'unica volta, nella stagione 1977, in quell’occasione abbinata all’atto unico Rita, di Gaetano Donizetti.



Rigoletto, in calendario venerdì 9 e domenica 11 novembre, segna il ritorno nella Stagione sassarese di Giuseppe Verdi. Il melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave vide il suo debutto alla Fenice di Venezia nel 1851, dopo una genesi piuttosto travagliata, a causa della censura austriaca, che costrinse l’autore a cambiarne l’ambientazione. È tra le opere maggiormente rappresentate in città dal 1952, cioè da quando l’Ente concerti cura la Stagione lirica (ben otto volte), ma è stata sempre presente nel cartellone sassarese: un’esecuzione del 1886 nell’allora neonato Teatro Politeama venne diretta da Luigi Canepa. L’ultimo Rigoletto in città è del 2010. Sono passati ventisei anni, invece, da quando le note dei Carmina Burana, di Carl Orff, sono risuonate in un teatro sassarese, allora il Verdi. Torneranno sabato 17 e domenica 18 novembre, per la prima volta inserite in una Stagione lirica. La complessa ed affascinante “cantata scenica”, composta dall’autore tedesco negli Anni Trenta e rappresentata per la prima volta nel 1937 alla Staatsoper di Francoforte, rappresenta un caposaldo della musica corale moderna, scritta ottant’anni fa, ma fondata sul Codex buranus, che risale al Tredicesimo Secolo. A chiudere la Stagione 2018 sarà, venerdì 7 e domenica 9 dicembre, La Bohème, di Giacomo Puccini, opera in quattro quadri su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Le avventure e gli amori di Rodolfo, Mimì, Musetta e Marcello nella Parigi ottocentesca furono ben presto noti ai sassaresi: l’opera debuttò al Regio di Torino nel 1896 e due anni dopo, nel 1898, fu proposta ad un Politeama entusiasta. L’ultima Bohème sassarese è del 2008.



L’offerta della Stagione lirica 2018 è la più ricca degli ultimi anni: infatti, salgono a cinque le produzioni offerte, tutte comprese in abbonamento. Mai come quest’anno sarà conveniente assicurarsi un posto per tutta la Stagione fin dall’avvio della campagna abbonamenti, che partirà mercoledì 2 maggio con la conferma dei vecchi abbonati. Invece, da lunedì 4 giugno, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. Sono confermate, anche per il 2018, le iniziative a favore delle scuole e degli studenti del territorio. Al costo confermato di 7euro, il mercoledì antecedente la prima per Italiana, Rigoletto e Bohème (il sabato mattina per i Carmina), gli allievi ed i loro docenti accompagnatori potranno assistere all’anteprima a loro dedicata. Discorso a parte per la Cambiale di matrimonio, che avrà come protagonisti gli stessi ragazzi: per quest’occasione, le anteprime aperte alle scuole saranno sia il venerdì, sia il sabato mattina. 