La città di Alghero rilancia la candidatura Unesco all'interno del network delle Città Creative. Ad Alghero Virginio Merola e Matteo Ricci: si suggella l´importante collaborazione con le città di Bologna e Pesaro

Patto-Unesco per la creatività



ALGHERO - Alghero rilancia e rafforza la candidatura Unesco all’interno del network delle Città Creative. Nella splendida cornice delle Tenute Sella&Mosca, sulle note dell’International Jazz Day, alla presenza dei sindaci Mario Bruno (Alghero), Virginio Merola e Matteo Ricci, si suggella la collaborazione con le città di Bologna e Pesaro nel progetto di destinazione, in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici, che punta sulle più autentiche e identitarie caratteristiche del territorio.



Jazz e corallo, musica e artigianato artistico come attrattori di cultura in chiave turistica. Insieme ai sindaci delle due città Creative Unesco, presente Carlo Pesaresi, direttore del meeting Mondiale Unesco che si terrà a Fabriano nel 2019, anch'essa Città Creativa.



Al termine della conferenza stampa in cui si è sottolineata l'importanza strategica del network mondiale delle città creative Unesco e le potenzialità in termini di attrazione di imponenti flussi turistici, il concerto “Oltre il Confine”. Marcello Peghin (chitarra), Giovanni Sanna Passino (tromba, flicorno e elettronica), Paolo Carta Mantiglia (clarinetto, basso e sax) hanno deliziato il pubblico nell'ambito della rassegna che proietta la città di Alghero al centro delle iniziative Unesco per la musica, per l’arte e per la creatività.



