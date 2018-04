Condividi | Red 10:09 Quest’anno, l’appuntamento annuale a teatro della compagnia Performing company di Alghero prevede la messa in scena di due atti unici, giovedì sera, al Teatro Civico L´Isola e Le serve: due atti unici ad Alghero



ALGHERO - Quest’anno, l’appuntamento annuale a teatro della compagnia Performing company (compagnia indipendente algherese che si autofinanzia) prevede la messa in scena due atti unici: “L’Isola” e “Le serve”, in programma giovedì 3 maggio, alle 20.30. L’Isola, è liberamente tratto dall’opera teatrale “In alto mare, di Slawomir Mrozek. In mezzo all’oceano, tre naufraghi, forse tre nobili, arrivano su un’isola sperduta senza più viveri, innescando meccanismi di relazione al limite della sopravvivenza. Personaggi ed interpreti: Il Primo nobile (Jacopo Riu), Il Secondo nobile (Giulio Alfonso), La Nobildonna (Martina Simula) Il Postino/La Governante (Monica Usai).



Le Serve rappresenta il più straordinario esempio di quei vortici d’essere ed apparenza, di immaginario e di realtà che la commedia di Jean Genet abbia mai fornito. Due cameriere amano ed odiano insieme la loro padrona e hanno denunciato l’amante di questa con delle lettere anonime. Venendo a sapere che verrà rilasciato per mancanza di prove, cosa succederà quando il loro tradimento sarà scoperto? Personaggi e interpreti: Solange, prima cameriera (Eleonora Chessa Carta); Chiara, seconda cameriera (Valentina Soggiu); la Signora (Monica Usai).



La Performing company coinvolge studenti con esperienze teatrali delle scuole superiori e dell'università in quanto lo spirito della compagnia mira ad includere e coinvolgere ragazzi che vivono nel territorio e che manifestano reali e forti motivazioni a far parte di questo progetto. Per esigenze testuali, nel tempo si è reso necessario coinvolgere anche adulti con comprovata esperienza teatrale. Quest'anno, le attività hanno previsto la preparazione, l'analisi del testo e la successiva messa in scena di questi due atti unici. I costumi sono di Monica Fiori, i trucchi di Luisella Lai, direttore di scena Maria Carmela Piro, organizzazione e scenografia di Marco Piga, il service Scenosist, gli arredi d'epoca di Franca Calaresu. La regia è di Marco Sanna. L'ingresso è ad offerta libera. Lo spettacolo gode del patrocinio della Fondazione Alghero.