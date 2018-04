Condividi | Red 20:58 Mentre le squadre giovanili attendono l´avvio dei gironi finali, la compagine algherese chiude con una vittoria la serie C. Successi anche per la D1 maschile e la D2 fmeminile. Unica sconfitta, la D4 maschile Domenica positiva per il Tc Alghero



ALGHERO – Mentre le squadre giovanili del Tc Alghero riposano, in attesa dell'avvio dei gironi finali regionale, previsto per sabato 5 maggio, altre quattro rappresentative algheresi sono scese in campo oggi (domenica). Si è chiuso oggi il campionato di serie C femminile, che ha visto il Tc Alghero chiudere al quarto posto (a pari punti con il Tc Assemini), dopo la sconfitta per 3-1 sui campi della Torres. In settimana, le ragazze aveva disputato un recupero, imponendosi per 4-0 sulle olbiesi del Tc Terranova.



Nella D1 maschile, netto 6-0 casalingo per la squadra algherese sui cagliaritani del Tc Marina Residence. Successo casalingo anche per la D2 femminile, 2-1 sul Tc Castelsardo. Unica sconfitta algherese della giornata, quella che i ragazzi della D4 maschile hanno subito per 2-1 sui campi del Tc Ozieri.





