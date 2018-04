Condividi | Red 19:08 Questa mattina, un 78enne passeggero è stato colto da malore mentre si trovava a bordo della nave “Excelsior” della Grandi navi veloci, partita da Palermo ieri sera e diretta a Genova Infarto a bordo: interviene la Guardia costiera



OLBIA - Questa mattina (domenica), un 78enne passeggero è stato colto da malore mentre si trovava a bordo della nave “Excelsior” della Grandi navi veloci, partita da Palermo ieri sera e diretta a Genova, con 590 passeggeri e 88 membri d’equipaggio. L’operazione di soccorso è stata portata a termine dalla Guardia costiera di Olbia, che ha provveduto al trasbordo in sicurezza per evacuazione medica del passeggero.



L’operazione Sar, coordinata dal comandante della Capitaneria, il capitano di Vascello Maurizio Trogu, è iniziata alle 10, quando la nave passeggeri, a circa 65miglia ad est del porto di Olbia, ha contattato via radio sul canale internazionale di soccorso la sala operativa della Capitaneria di porto olbiese, segnalando la presenza a bordo di un 78enne colto da principio di infarto, richiedendone quindi il trasbordo urgente in una struttura ospedaliera. La diagnosi era stata effettuata dal medico di bordo. E’ stato, quindi, ordinato alla nave di avvicinarsi al porto di Olbia per poter effettuare il trasbordo del passeggero in acque tranquille tramite la motovedetta Cp 802, inviata incontro alla nave.



