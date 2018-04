Condividi | Red 18:42 Finisce 0-0 la sfida tra Sassari Latte Dolce e Trastevere, valida per la penultima giornata del girone G Serie D: reti bianche al Vanni Sanna



SASSARI - Finisce 0-0 la sfida tra Sassari Latte Dolce e Trastevere, valida per la penultima giornata del girone G del campionato di serie D. In avvio, subito affondo sassarese, Marcangeli sulla destra ed è primo corner a favore dei padroni di casa. Sugli sviluppo, Patacchiola è pronto all'impatto, ma la palla è alta sopra la traversa. Punizione dalla sinistra, pallone che danza in area laziale, ma non trova la sponda giusta, con Caruso a bloccare. Daga spezza la ripartenza trasteverina, passaggio per Scanu e traversone immediato deviato in angolo. Al quarto d'ora, Druschky fugge via a sinistra, entra in area, elude l'intervento di Garau, ma rallenta e subisce il provvidenziale ritorno biancoceleste, con pallone che termina a lato. Magie di Usai sulla mediana, ottima circolazione di palla, traversone sassarese ma ancora una volta non c'è nessuno pronto al colpo vincente. Nuovo lampo del Trastevere, palla in angolo. Al 23', Bianchi tenta il colpo da fuori area, ma non trova la porta. Nel primo minuto di recupero, Bianchi centra la traversa su punizione e si va al riposo sul risultato di partenza.



In avvio di ripresa, Ravot mette in mezzo, ma non c'è deviazione. Ribaltamento di fronte e Fatati tenta il colpo, ma trova un ottimo Garau sulla sua strada: palla in calcio d'angolo. Nuova bordata di Bianchi dalla lunga e pallone di poco alto sulla traversa. Slalom di Marcangeli e palla che finisce facile nelle mani di Caruso. Sovrapposizione Ravot-Marcangeli, palla dentro per Ruiu, ma ail risultato non si sblocca. Sul capovolgimento di fronte, rischiano i sassaresi, ma la palla finisce in corner. Usai per Marcangeli, tiro debole a lato. A sette minuti dalla fine, Ricucci spara, ma sbaglia il bersaglio. Marcangeli per Bianchi, nuovo tiro, ma il copione non muta. L'arbitro concede 7' di recupero. Bella girata di Ravot: pallone alto. Finisce 0-0.



SASSARI LATTE DOLCE-TRASTEVERE 0-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Ravot, Daga, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Marcangeli (42'st Carpentieri), Masala (37'st Serra), Scanu (13'st Scognamillo), Usai, Ruiu. Allenatore Massimiliano Paba.

TRASTEVERE: Caruso, Barbarossa, Vendetti, Fatati, Sfanò, Martorelli, Riccucci (51'st Bernardotto), Chinappi, Druschky (38' Giannone), Cardillo, Neri (25'st Panico). Allenatore Mauro Mazza.

ARBITRO: Andrea Calzavara.



