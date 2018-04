Condividi | Red 16:30 E´ in corso di svolgimento allo stadio Luigi Ferraris di Genova il match tra blucerchiati e rossoblu, valido per la 35esima giornata del campionato di serie A CalcioLive: Sampdoria-Cagliari 3-1 al 66'



CAGLIARI - E' in corso di svolgimento allo stadio Luigi Ferraris di Genova il match tra Sampdoria e Cagliari, valido per la 35esima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo.



PRIMO TEMPO. Al 3', una respinta corta della retroguardia isolana finisce sui piedi di Kownacki, che tenta il colpo mancino a giro, ma la palla sfila oltre il palo più lontano. Tre minuti dopo, Sampdoria in vantaggio con Praet che, innescato da Quagliarella, salta un uomo e batte Cragno. Al 17', Cragno per poco non si fa sorprendere da Kownacki. Un minuto dopo, ammonito Cigarini. Al 20', Barreto ci prova da fuori, ma la mira è alta. Un minuto dopo, Praet per Quagliarella, che chiama Cragno all'uscita salvatutto. Al 26', arriva il raddoppio blucerchiato: Kownacki lavora un buon pallone in area, allarga per Linetty che prova il cross, palla a Quagliarella, che insacca sottomisura. Tre minuti dopo, Quagliarella controlla palla in area e tocca per Kownacki, ma la difesa rossoblu riesce a chiudere. Giallo per Pisacane. Al 32', Quagliarella stoppa bene, ma non inquadra lo specchio della porta. Subito dopo, primo cambio ospite, con Diego Farias per Pisacane. Al 36', il neoentrato si fa subito ammonire. Due minuti dopo, giallo per Linetty. Al 39', Barella spinge Torreira in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. Va sul dischetto Quagliarella, che colpisce il palo. Al 45', ammonito Castan. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Nel 3' di recupero, la Sampdoria cala il tris con Kownacki, che al volo insacca un traversone di Bereszynski. Il primo tempo si conclude dopo 51' di gioco, con i padroni di casa in vantaggio di tre reti.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari si ripresenta con Andreolli al posto di Castan. Confermati gli undici blucerchiati che hanno disputato il primo tempo. Pavoletti innesca Diego Farias, che non inquadra lo specchio della porta. Primo cambio locale al 47', con Ramirez che prende il posto dell'acciaccato Quagliarella. Un minuto dopo, il Cagliari accorcia le distanze con Pavoletti, che insacca un traversone di Faragò dalla destra. Al 56', ammonito Ionita.



SAMPDORIA-CAGLIARI 3-1:

SAMPDORIA: Viviano, Bereszynski, Andersen, Silvestre, Sala, Barreto, Torreira, Linetty, Praet, Quagliarella (2'st Ramirez), Kownacki. Allenatore Marco Giampaolo. (A disp. Belec, Krapikas, Ferrari, Stijepovic, Regini, Verre, Capezzi).

CAGLIARI: Cragno, Pisacane (32' Diego Farias), Ceppitelli, Castan (1'st Andreolli), Faragò, Ionita, Barella, Cigarini, Padoin, Sau, Pavoletti. Allenatore Diego Lopez. (A disp. Rafael, Crosta, Caligara, Lykogiannis, Deiola, Cossu, Han, Giannetti).

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo.

RETI: 6' Praet, 26' Quagliarella, 48' Kownacki, 3'st Pavoletti.



Nella foto: mister Diego Lopez Commenti CAGLIARI - E' in corso di svolgimento allo stadio Luigi Ferraris di Genova il match tra Sampdoria e Cagliari, valido per la 35esima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo.Al 3', una respinta corta della retroguardia isolana finisce sui piedi di Kownacki, che tenta il colpo mancino a giro, ma la palla sfila oltre il palo più lontano. Tre minuti dopo, Sampdoria in vantaggio con Praet che, innescato da Quagliarella, salta un uomo e batte Cragno. Al 17', Cragno per poco non si fa sorprendere da Kownacki. Un minuto dopo, ammonito Cigarini. Al 20', Barreto ci prova da fuori, ma la mira è alta. Un minuto dopo, Praet per Quagliarella, che chiama Cragno all'uscita salvatutto. Al 26', arriva il raddoppio blucerchiato: Kownacki lavora un buon pallone in area, allarga per Linetty che prova il cross, palla a Quagliarella, che insacca sottomisura. Tre minuti dopo, Quagliarella controlla palla in area e tocca per Kownacki, ma la difesa rossoblu riesce a chiudere. Giallo per Pisacane. Al 32', Quagliarella stoppa bene, ma non inquadra lo specchio della porta. Subito dopo, primo cambio ospite, con Diego Farias per Pisacane. Al 36', il neoentrato si fa subito ammonire. Due minuti dopo, giallo per Linetty. Al 39', Barella spinge Torreira in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. Va sul dischetto Quagliarella, che colpisce il palo. Al 45', ammonito Castan. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Nel 3' di recupero, la Sampdoria cala il tris con Kownacki, che al volo insacca un traversone di Bereszynski. Il primo tempo si conclude dopo 51' di gioco, con i padroni di casa in vantaggio di tre reti.Il Cagliari si ripresenta con Andreolli al posto di Castan. Confermati gli undici blucerchiati che hanno disputato il primo tempo. Pavoletti innesca Diego Farias, che non inquadra lo specchio della porta. Primo cambio locale al 47', con Ramirez che prende il posto dell'acciaccato Quagliarella. Un minuto dopo, il Cagliari accorcia le distanze con Pavoletti, che insacca un traversone di Faragò dalla destra. Al 56', ammonito Ionita.SAMPDORIA: Viviano, Bereszynski, Andersen, Silvestre, Sala, Barreto, Torreira, Linetty, Praet, Quagliarella (2'st Ramirez), Kownacki. Allenatore Marco Giampaolo. (A disp. Belec, Krapikas, Ferrari, Stijepovic, Regini, Verre, Capezzi).CAGLIARI: Cragno, Pisacane (32' Diego Farias), Ceppitelli, Castan (1'st Andreolli), Faragò, Ionita, Barella, Cigarini, Padoin, Sau, Pavoletti. Allenatore Diego Lopez. (A disp. Rafael, Crosta, Caligara, Lykogiannis, Deiola, Cossu, Han, Giannetti).ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo.RETI: 6' Praet, 26' Quagliarella, 48' Kownacki, 3'st Pavoletti.Nella foto: mister Diego Lopez