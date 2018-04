Condividi | Red 14:21 Tanti ospiti prestigiosi come Annita Garibaldi Jallet, Simona Atzori, Pietro Caliceti, Vittorio Emanuele Parsi e Luigi Lai, e tanti appuntamenti sabato nella terza giornata della Mostra regionale del libro in Sardegna. Protagonisti anche Giacomo Ebner, Massimiliano Battagliola e Saverio De Sario, Mario Guerrini, Maria Tiziana Putzolu Mura e Domenico Ruiu A Macomer, giustizia in primo piano



MACOMER - Una mattinata dedicata al tema della giustizia e poi, dal pomeriggio, la ricchezza dei libri sardi con in primo piano il racconto di Annita Garibaldi Jallet (pronipote dell’Eroe dei due mondi), con la straordinaria esperienza di vita di Simona Atzori, al legal thriller di Pietro Caliceti, allo sguardo sull’economia internazionale di Vittorio Emanuele Parsi, per arrivare al cinema del regista Andrea Segre ed alla musica del maestro delle launeddas Luigi Lai. È stata ricca di appuntamenti e di cultura ieri (sabato), la terza giornata della Mostra regionale del libro in Sardegna di Macomer, che quest’anno ha come tema “Mediterraneo: racconti di cultura e libertà”. I tre incontri della mattina sono stati legati da un comune tema, quello della giustizia. All’insegna della leggerezza il primo, con la presentazione del libro di Giacomo Ebner “Dodici qualità per sopravvivere in tribunale”, un’agile ed ironica guida alle contraddizioni della giustizia italiana. Ad arricchire l’incontro gli aneddoti ed i commenti salaci di Mauro Pusceddu (magistrato del Tribunale di Oristano) ed Ines Pisano, magistrato del Tar del Lazio, per una presentazione che ha divertito in maniera intelligente il pubblico del Padiglione Filigosa.



Drammatica, invece, la vicenda rievocata nel corso della presentazione del libro “Saverio De Sario: un clamoroso caso giudiziario”. Scritto dall’avvocato Massimiliano Battagliola, il volume ricostruisce la vicenda dell'uomo condannato ingiustamente prima dal Tribunale di Oristano, poi dalla Corte di appello di Cagliari e successivamente dalla Cassazione, di avere abusato dei figli. Battagliola e De Sario, intervistati da Vito Biolchini, hanno rievocato la lunga e travagliata vicenda giudiziaria che si è conclusa con la revisione del processo e la liberazione un anno fa di De Sario, completamente scagionato da ogni accusa. Per gli incontri con gli autori della sezione “Tra Isola e mondo”, a cura dell’Aes, ha chiuso la mattinata la presentazione di “Banditismo” (Gia editrice), un libro che rivela aspetti singolari ed inquietanti del periodo oscuro dell’anonima sequestri in Sardegna. Intervistato da Biolchini, a parlare al pubblico è stato l’autore Mario Guerrini, cronista storico della Rai, che a lungo si è occupato di criminalità nell’isola. Sono tanti gli aneddoti e le curiosità svelate da Guerrini nel corso dell’incontro: dai faccia a faccia con diversi latitanti ai momenti drammatici del rapimento di Farouk Kassam fino agli spiacevoli avvenimenti in cui fu coinvolto durante il processo a Graziano Mesina, con la richiesta, da parte del giudice, di rivelare le fonti con la minaccia di essere arrestato.



Nel pomeriggio, l’arrivo di un pesante acquazzone, che pure ha creato disagi all’interno della tensostruttura che ospita la Mostra, non ha interrotto le presentazioni. Al padiglione Filigosa, Maria Tiziana Putzolu Mura ha presentato il suo romanzo “Eva canta” (Aipsa), ispirato ad una storia vera: la protagonista è una donna della Sardegna meridionale, figlia di ricchi imprenditori approdati a Tripoli all’inizio del periodo coloniale. Sullo sfondo del narrato emergono la politica regionale al suo esordio, il mondo agropastorale ed il piano di Rinascita. L’appuntamento, moderato da Ignazio Macchiarella, è stato intercalato dai piacevoli intermezzi musicali di “Su Cuncordu Bortigalesu”. Immagini straordinarie della Sardegna sono state protagoniste della presentazione di “Sardegna. 20 fotografi di natura” che, attraverso prospettive personali, esalta gli attimi fuggenti di un’Isola descritta attraverso paesaggi, animali selvatici, bufere di neve, cieli stellati e tanto altro. Dopo l’introduzione dell’editore Carlo Delfino, è stata proiettata una selezione di immagini tra le più significative della pubblicazione, poi descritta nei particolari dal curatore Domenico Ruiu nel corso del confronto con il giornalista Salvatore Taras. E sempre Taras ha introdotto la presentazione di due volumi sulla figura di Giuseppe Garibaldi nella veste di marinaio ed in quella di romanziere. Ad attrarre l’attenzione del pubblico, in questo caso, è stata la presenza diAnnita Garibaldi Jallet, pronipote dell’Eroe dei due mondi, che ha raccontato aneddoti curiosi, spesso sconosciuti, sui rapporti del bisnonno con la Sardegna e con Caprera, sui legami con gli intellettuali e con personalità dell’epoca, sulle relazioni con la massoneria, fino alla presa di coscienza ed all’amarezza per le condizioni del sud dopo l’unità d’Italia. Grazie anche alla presenza dell’editore Paolo Sorba di La Maddalena, sono stati illustrati “Manlio”, ultimo romanzo di Garibaldi pubblicato nel centenario dalla morte, ed il saggio “Orizzonti mediterranei”.



In contemporanea, tre appuntamenti al padiglione Tamuli hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Ad aprire il programma è stata la danzatrice e pittrice Simona Atzori. Autrice di libri di successo (l’ultimo, “La strada nuova”), Atzori ha superato i limiti della sua grave disabilità per affrontare con successo le sfide dell’arte. Un esempio ed un modello per tutti, sottolineato al ternine dell’incontro dall’affetto dei presenti. “Bitglobal” è il titolo del legal thriller scritto da Pietro Caliceti, una storia ambientata negli studi legali milanesi e londinesi ed incentrata sui bitcoin, la nuova moneta virtuale che sta sconvolgendo la finanza mondiale. Caliceti, sollecitato da Vito Biolchini e Giovanni Cocco, ha spiegato il procedimento di creazione di questa moneta, la sua logica di funzionamento ed il modo attraverso cui è destinata a cambiare per sempre l’economia del pianeta. Uno scenario non futuro, ma attuale, di cui però pochi hanno preso conoscenza. Il tema è stato ripreso nell’incontro successivo, che ha visto protagonista Vittorio Emanuele Parsi, autore del volume “Titanic, il naufragio dell’ordine liberale”. Insieme a Rodolfo Ragionieri e Giovanni Cocco, Parsi ha analizzato con lucidità la situazione internazionale ed i movimenti sullo scacchiere finanziario e bellico dei grandi Paesi, invitando però tutti a non soccombere al pessimismo ed a rilanciare con forza le ragioni di un impegno a favore dei valori della democrazia. “L’ordine delle cose” è invece il titolo del film presentato alla Mostra del cinema di Venezia e che è stato proiettato nel Padiglione Filigosa a cura dell’Associazione di amicizia Sardegna-Palestina. Intervenuto telefonicamente, il regista Andrea Segre ha spiegato al pubblico la genesi dell’opera, che racconta con grande realismo la drammatica realtà dei campi di detenzione dei migranti in Libia e lo sforzo delle ong a favore dei migranti. 