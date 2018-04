Condividi | Red 13:06 Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e della contraffazione effettuati nei giorni scorsi, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Iglesias hanno eseguito alcuni interventi nel territorio della provincia Merce non sicura: mille articoli sequestrati



CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e della contraffazione effettuati nei giorni scorsi, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Iglesias hanno eseguito alcuni interventi nel territorio della provincia. Nel corso di un primo controllo, effettuato nel centro del capoluogo regionale, i finanzieri del locale Gruppo hanno individuato un 42enne extracomunitario intento a vendere cinquantadue articoli tra scarpe ed accessori contraffatti, riportanti il logo di noti marchi.



Sempre lungo le vie del centro, i Baschi verdi hanno sorpreso un 51enne extracomunitario che stava vendendo trentanove accessori d'abbigliamento (borse, borselli, cinture e portafogli) riconducibili a noti brand di lusso. Gli articoli sono stati sequestrati ed i responsabili denunciati a piede libero alla locale Autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.



A Villaperuccio, durante un controllo effettuato in un'attività commerciale, gli uomini della Tenenza di Iglesias hanno riscontrato che la merce veniva venduta in violazione della Direttiva comunitaria che disciplina la sicurezza dei prodotti. Infatti, i finanzieri hanno trovato 1.006 giocattoli mancanti o con l'irregolare apposizione della marcatura "Ce", la mancata o incompleta indicazione degli estremi identificativi del produttore, la mancanza delle avvertenze e delle istruzioni in lingua italiana.



