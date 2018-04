video Condividi | S.O. 12:40 Class-action sugli abusi Abbanoa

Franco Dore rilancia la battaglia



«Abbanoa deve prendere atto sulla materia dei conguagli, che la sua linea difensiva è stata smentita, perché tanto il tribunale di Nuoro quanto quello di Cagliari hanno detto, in buona sostanza, che la riscossione costituisce un abuso». Sono le parole dell´avvocato Franco Dore (Adiconsum), che al microfono del Quotidiano di Alghero rilancia la class-action contro il gestore unico idrico di Sardegna