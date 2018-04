Condividi | Red 0:17 La compagine algherese conquista il bonus con una larghissima vittoria sulla Probiotical Amatori Novara e lancia la sfida alle avversarie in vista dello sprint finale Amatori rugby Alghero: la carica dei 101...verso la A



ALGHERO – 101-0. Con questo nettissimo risultato, l'Amatori Alghero ha superato la Probiotical Amatori Novara nel match valido per la terzultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B. Alghero mette a segno quindici mete e tredici trasformazioni. Con questo risultato, la compagine algherese conquista altri cinque punti utilissimi in vista dello sprint verso il traguardo più bello, la promozione in serie A. Un traguardo conteso dal Cus Milano (ora staccata di tre lunghezze e impegnata domani, domenica 29 aprile, ale 15.30, nel derby meneghino sul campo dell'Amatori&Union), Edilnol Biella (a -6) e Monferrato (-7), attese dalla scontro diretto.



PRIMO TEMPO. Bastano due giri di lancette all'Amatori Alghero per sbloccare il risultato. Armani trova la meta ed Anversa trasforma (7-0). Passano cinque minuti ed è Pesapane ad andare in meta: Anversa calcia tra i pali (14-0). Al minuto 11', la ditta Pesapane&Anversa si ripete per il 21-0. Due minuti dopo, terza meta personale per Pesapane (26-0). Di fatto, i padroni di casa prenotano il bonus in appena 13'. Al 18', ancora Armani in meta: calcio di Anversa ed è 33-0. Al 22', anche Bortolussi va a referto: Anversa trasforma (40-0). Poco prima della mezz'ora, anche Armani cala il suo tris personale (Anversa per il 47-0). Al 32', Serra in meta ed Anversa calcia il 54-0. L'ultima meta del primo tempo è firmata dallo stesso allenatore-giocatore, che poi calcia per il 61-0 che manda tutti al riposo.



SECONDO TEMPO. Il festival delle mete prosegue nella ripresa. Al 44', è Delrio ad iscriversi: Anversa trasforma (68-0). Tre minuti dopo, Pesapane cala il poker: Anversa calcia tra i pali l'ovale del 75-0. Quando scocca l'ora di gioco, arriva la meta di Fernandez (Anversa trasforma per l'82-0). Cinque minuti dopo, quaterna di mete anche per Armani (87-0). Al 67', va in meta anche Raffaele Madeddu, subentrato ad inizio ripresa. Anversa trova i pali per il 94-0). La ciliegina sulla torna arriva a sei minuti dalla fine, con la meta di un altro subentrato dalla panchina, Sanciu, con Anversa che trasforma ancora, per il 101-0 finale.



AMATORI ALGHERO-PROBIOTICAL AMATORI NOVARA 101-0:

AMATORI ALGHERO: Bortolussi (1'st Raffaele Madeddu), Peana, Serra (1'st Sanciu), Delrio, Pesapane (8'st Livio Madeddu), Anversa, Armani, Fernandez, Fall, Ceglia, Tevdoradze (1'st Paddeu), Paco (8'st Francesio), Daga, Spirito (1'st Bonetti), Salaris (1'st Loi). Coach Marco Anversa.

PROBIOTICAL AMATORI NOVARA: Storella, Buoso, Battaglia, Cotroneo, Vicari, Cravini, Loddo, Gianni Loretti Restelli Zanotti, Hoffmann, Guglielmi, Fabio Loretti Restelli Zanotti, Colombo, Donato Gaeta, Adriano Gaeta, Ventruto. Coach Marcello Cuttitta.

