«Queste decisioni sono figlie di una legge di riforma del sistema portuale con troppe falle - sostengono i 5 Stelle - a prendere le decisioni per la Sardegna sono chiamati solo il sindaco di Olbia e quello di Cagliari» «Sul futuro dei porti Porto Torres è esclusa»



PORTO TORRES - «La stessa nuova autorità portuale, riformata lo scorso anno dal governo, prende il nome di Autorità di Sistema Portuale della Sardegna. Include 7 porti, tra i quali quello di Porto Torres. Ma in pratica si fa altro». Il Movimento 5 Stelle di Porto Torres sostiene che sarebbe in dirittura d’arrivo le decisioni sull’allargamento del canale di Olbia per incrementare il traffico su quel porto.



Una scelta, secondo i pentastellati contro la categoria dei mitilicoltori galluresi, «che vedrebbero limitare drasticamente i loro spazi, e che appare tesa ad indirizzare verso Olbia un ulteriore traffico di merci e passeggeri non destinato a quello scalo». Un traffico «che sarebbe molto più logico distribuire sugli altri porti principali della Sardegna» sul modello di quanto già accade in Corsica e nelle Baleari. «Queste decisioni sono figlie di una legge di riforma del sistema portuale con troppe falle - sostengono i 5 Stelle - a prendere le decisioni per la Sardegna sono chiamati solo il sindaco di Olbia e quello di Cagliari».



«Il "fare sistema" di cui si parla spesso dovrebbe riguardare anche le strutture aeroportuali. Ma anche in questo caso la realtà è ben diversa. Si parla di equilibrio fra i territori, ma intanto si spendono soldi pubblici per il prolungamento della pista di Olbia, quando Alghero, con i suoi 3 km di pista, potrebbe già ospitare aerei di grandi dimensioni». Per i pentastellati turritani «Non si tratta di "campanile", ma di normale programmazione che invece, da un po' di tempo a questa parte, sembra essere sostituita da una ferma volontà di favorire il Nord Est dell'Isola rispetto al Nord Ovest. In barba a tutte le parole di facciata sul "fare sistema"».