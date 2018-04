Condividi | Red 14:49 Ottima prova dei piccoli nuotatori algheresi ai recenti Campionati sardi invernali, categoria Esordienti B, riservato ai bambini in età tra i nove e gli undici anni. Grande entusiasmo nella piscina Terramaini di Cagliari dove, tra le ventuno società sfidanti, la società algherese si è ben difesa piazzandosi al settimo posto, a dimostrazione del buon lavoro didattico svolto finora Nuoto in Sardegna: Green Alghero in prima fila



ALGHERO - Ottima prova dei piccoli nuotatori algheresi ai recenti Campionati sardi invernali, categoria Esordienti B, riservato ai bambini in età tra i nove e gli undici anni. Grande entusiasmo nella piscina Terramaini di Cagliari dove, tra le ventuno società sfidanti, la Green Alghero si è ben difesa piazzandosi al stimoet posto, a dimostrazione del buon lavoro didattico svolto finora, gareggiando per le prime posizioni in ogni gara. In primis le staffette: quarta la 4x50stile libero e terza la 4x50mista femminile con Candela Sambrini, Eleonora Sechi, Marta Noria e Rachele Ciancilla.



Bravi, nel maschile, Lorenzo Fanciulli, Damiano Brundu, Gabriele Dore e Davide Demartis, quinti nella 4x50sl e squalificati nella 4x50mista per un cambio irregolarequando erano in lotta per la terza piazza. Nelle gare individuali spiccano Davide Demartis (primo nei 50rana, terzo nei 50stile libero e quarto nei 200sl), Marta Noria (terza nei 100misti e quinta nei 100dorso), Rachele Ciancilla (terza nei 200misti e quarta nei 50sl), Damiano Brundu (quinto nei 50 e nei 100rana) e Gabriele Dore (quinto nei 50dorso e nei 100misti).



