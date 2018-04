Condividi | Red 21:31 Nella sede cagliaritana di Villa Devoto, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha incontrato, dando seguito alla richiesta del sindaco di Desulo Luigi Littarru ed una delegazione dell’Anci, guidata da Emiliano Deiana, sulle misure adottate per l’eradicazione Psa Psa: Pigliaru incontra Anci e Desulo



DESULO - Giovedì pomeriggio, nella sede cagliaritana di Villa Devoto, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha incontrato, dando seguito alla richiesta del sindaco di Desulo Luigi Littarru ed una delegazione dell’Anci, guidata da Emiliano Deiana, sulle misure adottate per l’eradicazione Psa. Piena condivisione è stata espressa sull’obiettivo di Pigliaru e della Giunta regionale di operare per eradicare la peste suina africana dalla Sardegna e consentire così ad un settore produttivo importante e legato alla tradizione, di poter svolgere un ruolo di fattore di crescita delle aree interne isolane.



Il governatore dell'Isola, nel riaffermare la centralità della lotta alla Psa come uno dei punti qualificanti delle politiche a favore delle aree interne, ha ricordato i buoni risultati raggiunti, certificati nello studio presentato al recente incontro internazionale sulla Peste suina africana, che danno una speranza concreta per liberarsi di una schiavitù che opprime il settore zootecnico sardo da quarant’anni. Proprio in virtù dei risultati positivi raggiunti, Francesco Pigliaru ritiene che si debba cogliere l’esigenza posta dal primo cittadino desulese e dall’Anci, volta ad adeguare le direttive per Forestas, al fine di prevedere misure che, dando una apertura di credito agli allevatori rispettosi delle regole, consentano di aprire alla concessione delle fide pascolo, mantenendo ferma l’esclusione per coloro che si tengono al di fuori delle regole condivise dalla comunità.



Il perdurare della presenza di gruppi di maiali irregolari all’interno dei compendi dell’Agenzia Forestas determina infatti, sulla base della delibera della Giunta regionale n.27/1 del 6 giugno 2017, l’impossibilità, per motivi di sicurezza sanitaria, di rilasciare o rinnovare le concessioni dei terreni ai fini dell’utilizzo zootecnico da parte della stessa Agenzia. Il presidente della Regione, in conclusione dell’incontro, ha dunque dato mandato all’Unità di progetto di adeguare ed integrare la delibera n.27/1, alla luce di quanto discusso e degli obiettivi condivisi di lotta alla Psa, che sarà condivisa con l’Anci.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti DESULO - Giovedì pomeriggio, nella sede cagliaritana di Villa Devoto, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha incontrato, dando seguito alla richiesta del sindaco di Desulo Luigi Littarru ed una delegazione dell’Anci, guidata da Emiliano Deiana, sulle misure adottate per l’eradicazione Psa. Piena condivisione è stata espressa sull’obiettivo di Pigliaru e della Giunta regionale di operare per eradicare la peste suina africana dalla Sardegna e consentire così ad un settore produttivo importante e legato alla tradizione, di poter svolgere un ruolo di fattore di crescita delle aree interne isolane.Il governatore dell'Isola, nel riaffermare la centralità della lotta alla Psa come uno dei punti qualificanti delle politiche a favore delle aree interne, ha ricordato i buoni risultati raggiunti, certificati nello studio presentato al recente incontro internazionale sulla Peste suina africana, che danno una speranza concreta per liberarsi di una schiavitù che opprime il settore zootecnico sardo da quarant’anni. Proprio in virtù dei risultati positivi raggiunti, Francesco Pigliaru ritiene che si debba cogliere l’esigenza posta dal primo cittadino desulese e dall’Anci, volta ad adeguare le direttive per Forestas, al fine di prevedere misure che, dando una apertura di credito agli allevatori rispettosi delle regole, consentano di aprire alla concessione delle fide pascolo, mantenendo ferma l’esclusione per coloro che si tengono al di fuori delle regole condivise dalla comunità.Il perdurare della presenza di gruppi di maiali irregolari all’interno dei compendi dell’Agenzia Forestas determina infatti, sulla base della delibera della Giunta regionale n.27/1 del 6 giugno 2017, l’impossibilità, per motivi di sicurezza sanitaria, di rilasciare o rinnovare le concessioni dei terreni ai fini dell’utilizzo zootecnico da parte della stessa Agenzia. Il presidente della Regione, in conclusione dell’incontro, ha dunque dato mandato all’Unità di progetto di adeguare ed integrare la delibera n.27/1, alla luce di quanto discusso e degli obiettivi condivisi di lotta alla Psa, che sarà condivisa con l’Anci.Nella foto: un momento dell'incontro