Modellazione Imm del processo edilizio e bim dell'edificio: l'iniziativa del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale ed architettura dell'Università degli studi di Cagliari con il Politecnico di Milano, sostenuta dalla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna e dagli Ordini degli ingegneri e degli architetti UniCa: via al corso di perfezionamento



CAGLIARI - Sul sito internet dell’Università degli studi di Cagliari è stato pubblicato il bando per un corso di perfezionamento di 150 ore per tecnici delle Pubbliche amministrazioni e per professionisti su “Information modeling mangement e Bim dell’edificio”. Si tratta dei nuovi metodi di modellizzazione obbligatori in tutta Europa, e dal 28 gennaio anche in Italia, per gestire gli appalti, i progetti ed i lavori, per ora soltanto quelli pubblici, a partire dal 2019.



L’iniziativa è progettata e condotta in collaborazione con il Politecnico di Milano, di cui sono stati scelti alcuni prestigiosi docenti che terranno alcune lezioni. Con questa iniziativa, Cagliari è tra i primi Atenei in Italia ad offrire tempestivamente un servizio al territorio, sostenuto dalla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna–Ufficio di Progetto Iscol@, e dagli Ordini degli ingegneri e degli architetti.



Il corso, che ha sede al Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale ed architettura ed è diretto da Antonello Sanna, è articolato in moduli, per complessive 150ore di didattica frontale e di laboratorio, e si rivolge ad un numero compreso tra i venti ed i trenta iscritti (il costo di iscrizione è di 2mila euro) con una riserva di quindici posti per i tecnici degli Uffici degli Enti locali (ingegneri ed architetti, geometri e periti). La data ultima per presentare la domanda è giovedì 10 maggio. Sono previste alcune borse di studio per favorire la partecipazione di neolaureati entro il terzo anno dalla laurea. Il bando è reperibile sul sito internet di UniCa.



