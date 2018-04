Condividi | Red 17:16 La Giunta regionale ha approvato l´accordo Enas-Forestas per l´uso personale dell´agenzia in supporto all´Ente Protezione civile: c´è l´accordo



CAGLIARI - L’Ente acque della Sardegna e Forestas stipuleranno un’intesa per una temporanea assegnazione del personale dell’Agenzia da dedicare ai compiti di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico. Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, d’intesa con gli assessori regionali della Difesa dell’ambiente Donatella Spano e del Personale Filippo Spanu.



«L’Enas rientra tra gli enti interessati alla gestione delle allerte connesse al rischio idraulico. Attraverso questa intesa sarà possibile far fronte all’insufficienza di personale per lo svolgimento delle attribuzioni in materia di protezione civile», sottolinea Balzarini. «L’intesa consentirà di rafforzare le misure di sicurezza sui presidi idraulici e idrogeologici della Sardegna», spiega l’assessore con delega alla Protezione civile Spano. «Il Manuale operativo delle allerte prevede infatti tutte le funzioni e le strutture impiegate, evidenziando le importanti competenze correlate al rischio idraulico, tra le quali l’Ente Acque della Sardegna in materia di gestione degli sbarramenti e della risorsa idrica. Il personale dell’agenzia Forestas potrà supportare l’Enas».



