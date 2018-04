Condividi | Red 15:11 La giovane torresina è tra le venti convocate che indosseranno la maglia azzurra nella Fase finale dell´Europeo Under 17, in programma da mercoledì 9 maggio in Lituania Calcio femminile: Ladu in nazionale



SASSARI – Maria Grazia Ladu, atleta classe 2001 di Sarule, tesserata per la Torres, è stata convocata per la Fase finale del Campionato Europeo di calcio femminile Under 17, in programma da mercoledì 9 maggio in Lituania. Ladu, che salterà le ultime due giornate del campionato di serie B, farà parte del gruppo delle azzurrine selezionate dal commissario tecnico Massimo Migliorini per affrontare la più prestigiosa competizione continentale.



L’esordio è previsto per il 9 maggio (11 ore locali, 10 italiane) contro la Spagna, finalista l’anno scorso e vincitrice di tre edizioni dell’Europeo. Le azzurrine avevano ottenuto il pass per la Lituania grazie ai successi nelle prime due gare della Fase eliminatoria con le padrone di casa dell’Ungheria (2-0 e primo gol in Under 17 proprio per la calciatrice torresina) e con le pari età della Serbia (3-0) per poi pareggiare (0-0) con la Repubblica Ceca nel terzo ed ultimo incontro del girone.



