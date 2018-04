Condividi | Red 12:54 Nella splendida cornice del Palazzo reale Pedrabel, a Barcellona, l´Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero ha riceveuto il prestigioso riconoscimento dalla Generalitat de Catalunya Premi de civisme al Comune di Alghero



ALGHERO - Il Departament de Treball, afers socias i families de la Generalitat de Catalunya, nella splendida cornice del Palazzo Reale Pedrabel, ha assegnato il “Premi de civisme”, con una menzione d'onore, all'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per il progetto “Alguer, una ciutat per la familia”, con il quale aveva presentato la sua candidatura.



Nel documento si esponeva il percorso che ha portato il 6 ottobre 2017 all'ottenimento da parte della Provincia autonoma di Trento dell'ambito marchio “Comune amico della famiglia” ed i frutti del lavoro dell'Ufficio, affidato in convenzione all'Associazione nazionale famiglie numerose. A ritirare il premio a nome della città i coniugi Mauro e Filomena Ledda, responsabili dell'Ufficio, accolti calorosamente dalle autorità catalane, con le quali si è costruito un ponte di collaborazione sulle tematiche familiari. Il premio rafforza il percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale e dalla città in favore delle famiglie e delle nuove generazioni, con l'avvio di numerose attività e iniziative sotto il marchio “Familiy”.



Nella foto: Mauro Ledda ritira il premio Commenti ALGHERO - Il Departament de Treball, afers socias i families de la Generalitat de Catalunya, nella splendida cornice del Palazzo Reale Pedrabel, ha assegnato il “Premi de civisme”, con una menzione d'onore, all'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per il progetto “Alguer, una ciutat per la familia”, con il quale aveva presentato la sua candidatura.Nel documento si esponeva il percorso che ha portato il 6 ottobre 2017 all'ottenimento da parte della Provincia autonoma di Trento dell'ambito marchio “Comune amico della famiglia” ed i frutti del lavoro dell'Ufficio, affidato in convenzione all'Associazione nazionale famiglie numerose. A ritirare il premio a nome della città i coniugi Mauro e Filomena Ledda, responsabili dell'Ufficio, accolti calorosamente dalle autorità catalane, con le quali si è costruito un ponte di collaborazione sulle tematiche familiari. Il premio rafforza il percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale e dalla città in favore delle famiglie e delle nuove generazioni, con l'avvio di numerose attività e iniziative sotto il marchio “Familiy”.Nella foto: Mauro Ledda ritira il premio