Catozzella presenta il suo nuovo libro a Porto Torres

PORTO TORRES - Questa sera alle 18.30 presso la libreria Koinè di Porto Torres in C.so Vittorio Emanuele 40, uno dei migliori scrittore italiani contemporanei, Giuseppe Catozzella presenta il suo nuovo libro "E tu splendi" edito da Feltrinelli. Segnalatosi per aver raccontato magistralmente la storia di Samia, la ragazzina somala alla quale era impedito di correre scappando quindi attraverso l'Africa fino in Italia, nel libro "Non dirmi che hai paura", Catozzella ci riporta nelle pagine della sua ultima opera ad affrontare l'attualissimo tema dell'immigrazione e dell'integrazione.



Dialoga con l'autore Manolo Cattari. Giuseppe Catozzella scrive su numerose testate e ha pubblicato il libro in versi La scimmia scrive e i romanziEspianti (Transeuropa,2008), Alveare (Rizzoli, 2011; Feltrinelli, 2014), da cui sono stati tratti molti spettacoli teatrali e un film, Non dirmi che hai paura (Feltrinelli, 2014; vincitore del premio Strega Giovani 2014; finalista al premio Strega 2014; vincitore del premio Carlo Levi 2015), tradotto in tutto il mondo e da cui è in lavorazione un film, e Il grande futuro (Feltrinelli, 2016). Giuseppe Catozzella è Goodwill Ambassador Onu.