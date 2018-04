Condividi | Red 11:11 E’ durato oltre un’ora l’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede dell’Assessorato regionale della Sanità, tra il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, l’assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed i vertici della Fondazione Policlinico Gemelli Mater Olbia: incontro in Assessorato



OLBIA - E’ durato oltre un’ora l’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio (venerdì), nella sede cagliaritana dell’Assessorato regionale della Sanità, tra il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, l’assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed i vertici della Fondazione Policlinico Gemelli. Al centro del colloquio, l’investimento della Fondazione nell’alta ricerca nell'Isola, collegato all’apertura del Mater Olbia entro quest’anno.



Il progetto del Gemelli si integra con il sistema sanitario e con quello delle università regionali, come da sempre è stato chiesto dalla Regione. L’incontro di ieri pomeriggio segue il confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri di giovedì, nel corso del quale è stato fatto il punto sull’attivazione del Mater Olbia: il Governo ha accolto con favore il ruolo della Fondazione Gemelli e si è reso disponibile ad investire risorse nazionali nel progetto di alta ricerca in Sardegna.



