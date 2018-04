Condividi | Red 9:06 Domani pomeriggio, le tenute Sella &Mosca saranno teatro dell´incontro che vedrà la presenza dei sindaci di Bologna Virginio Merola e di Pesaro Matteo Ricci, che con il primo cittadino di Alghero Mario Bruno, l´ambasciatrice di Buona volontà Unesco per le Città creative Francesca Merloni ed il direttore del meeting mondiale Unesco 2019 Carlo Pesaresi, presenteranno il progetto Città creativa Unesco International jazz day: presentazione a Sella & Mosca



ALGHERO – Domani, domenica 29 aprile alle 16, nelle tenute Sella &Mosca di Alghero, è previsto l'incontro che vedrà la presenza dei sindaci di Bologna Virginio Merola e di Pesaro Matteo Ricci, che con il primo cittadino di Alghero Mario Bruno, l'ambasciatrice di Buona volontà Unesco per le Città creative Francesca Merloni ed il direttore del meeting mondiale Unesco di Fabriano 2019 Carlo Pesaresi, presenteranno il progetto Città creativa Unesco. Alghero è candidata anche quest'anno a diventare Città creativa Unesco per l'artigianato e l'arte popolare.



Un investimento che va oltre il mare e l'estate, che rafforza la destinazione in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici, puntando sulle più autentiche ed identitarie caratteristiche del territorio. L’International jazz day di lunedì 30 aprile vedrà la città di Alghero al centro delle iniziative Unesco per la musica, per l’arte e per la creatività, all'interno di un programma che coinvolge altre dieci città italiane e vede tra i suoi principali promotori Paolo Fresu, ambasciatore Giovani Unesco.



Protagonista, oltre alla musica, il corallo rosso, elemento portante di un calendario culturale che trasformerà con il grande spettacolo del jazz le piazze del centro storico. Un'occasione unica nella quale dare il giusto riconoscimento all'oro rosso di Alghero che sarà protagonista del programma: L’arte nella musica e nello spettacolo, appunto. All'incontro pubblico seguirà, alle 17, il concerto “Oltre il confine”, con Marcello Peghin (chitarra), Giovanni Sanna Passino (tromba, flicorno ed elettronica) e Paolo Carta Mantiglia (clarinetto, basso e sax), programmato nell'ambito della rassegna JazzAlguer.



