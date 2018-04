Condividi | Red 7:02 Grande partecipazione, ieri mattina (venerdì), all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari in occasione del primo incontro pubblico della fase d’ascolto avviata dalla Regione autonoma della Sardegna in merito al disegno di legge sul governo del territorio Avviata la fase d’ascolto sul Ddl governo del territorio



CAGLIARI - Grande partecipazione, ieri mattina (venerdì), all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari in occasione del primo incontro pubblico della fase d’ascolto avviata dalla Regione autonoma della Sardegna in merito al disegno di legge sul governo del territorio. I lavori, aperti dall’assessore regionale dell’Urbanistica Cristiano Erriu, hanno registrato diciotto interventi alla presenza di numerosi sindaci, consiglieri regionali, europarlamentari, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali ed ambientaliste, esponenti delle organizzazioni sindacali, degli Ordini professionali e dei due Atenei sardi.



Il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha preso la parola soltanto alla fine, ringraziando i partecipanti per il contributo di pareri ed idee, che consentono di arricchire il lungo percorso del Ddl prima di approdare in Aula per la discussione nei prossimi mesi. Questa fase di confronto proseguirà ora con i cinque laboratori territoriali in programma a maggio. Lunedì 7, ad Olbia, il primo appuntamento.



