Condividi | M.P. 23:19 L’ultima seduta consiliare come Presidente del consiglio. Loredana De Marca oggi ha lasciato il suo incarico dopo tre anni di attività La presidente del consiglio De Marco lascia l´incarico



PORTO TORRES - L’ultima seduta consiliare come Presidente del consiglio. Loredana De Marca oggi ha lasciato il suo incarico dopo tre anni di attività per «motivazioni di carattere strettamente politico - ha annunciato all’assemblea civica – ma da domani il mio impegno in quest’aula raddoppierà e sarò semplicemente una consigliera del Movimento 5 Stelle». I suoi prossimi obiettivi saranno quelli di portare avanti all’attenzione del consiglio e di tutta la città «le istanze, le proposte dei cittadini, e quelle del mio gruppo politico – prosegue la nuova consigliera De Marco – mantenendo fede al mandato conferito dai cittadini nel giugno del 2015».



Nel suo discorso di addio alla carica di presidente del consiglio anche un riconoscimento a chi ha svolto con passione il proprio ruolo politico, «Tuttavia non nascondo come, a volte, il dibattito abbia assunto toni lontani dal mio modo di pensare e praticare la politica, - continua De Marco – una politica capace di costruire e non di distruggere». Ragioni che hanno indotto la ormai ex presidente a portare all’attenzione della assemblea civica la ricomposizione del commissioni, «che auspico possano ricominciare a lavorare mettendo insieme contributi e proposte sia da parte della maggioranza che della minoranza».



Infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco e al futuro presidente del consiglio, incarico che verrà assegnato probabilmente al consigliere di maggioranza Carlo Marongiu, un avvicendamento quasi obbligato deciso dalla stessa maggioranza consiliare 5 Stelle. Ma sarà il consiglio a decidere nella prossima seduta chi ricoprirà l’incarico. «Sono convinta che chi prenderà il mio posto lo svolgerà nel pieno rispetto dell’istituzione, - ha colcluso la ex presidente De Marco - dei consiglieri, del sindaco e soprattutto dei cittadini». Commenti PORTO TORRES - L’ultima seduta consiliare come Presidente del consiglio. Loredana De Marca oggi ha lasciato il suo incarico dopo tre anni di attività per «motivazioni di carattere strettamente politico - ha annunciato all’assemblea civica – ma da domani il mio impegno in quest’aula raddoppierà e sarò semplicemente una consigliera del Movimento 5 Stelle». I suoi prossimi obiettivi saranno quelli di portare avanti all’attenzione del consiglio e di tutta la città «le istanze, le proposte dei cittadini, e quelle del mio gruppo politico – prosegue la nuova consigliera De Marco – mantenendo fede al mandato conferito dai cittadini nel giugno del 2015».Nel suo discorso di addio alla carica di presidente del consiglio anche un riconoscimento a chi ha svolto con passione il proprio ruolo politico, «Tuttavia non nascondo come, a volte, il dibattito abbia assunto toni lontani dal mio modo di pensare e praticare la politica, - continua De Marco – una politica capace di costruire e non di distruggere». Ragioni che hanno indotto la ormai ex presidente a portare all’attenzione della assemblea civica la ricomposizione del commissioni, «che auspico possano ricominciare a lavorare mettendo insieme contributi e proposte sia da parte della maggioranza che della minoranza».Infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco e al futuro presidente del consiglio, incarico che verrà assegnato probabilmente al consigliere di maggioranza Carlo Marongiu, un avvicendamento quasi obbligato deciso dalla stessa maggioranza consiliare 5 Stelle. Ma sarà il consiglio a decidere nella prossima seduta chi ricoprirà l’incarico. «Sono convinta che chi prenderà il mio posto lo svolgerà nel pieno rispetto dell’istituzione, - ha colcluso la ex presidente De Marco - dei consiglieri, del sindaco e soprattutto dei cittadini».