Gestione verde: nuove attività alla Multiservizi



PORTO TORRES - Un supporto alle iniziative di sostenibilità ambientale portate avanti dall'amministrazione comunale e l'inserimento nel cronoprogramma, per la prima volta, dei lavori di sfalcio dell'erba nei marciapiedi. Sono alcune delle importanti novità introdotte con il nuovo contratto del servizio di gestione del verde, svolto dalla Multiservizi, la società in house del Comune. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo provvedimento che prevede una durata quinquennale.



«Il nuovo capitolato prevede attività, senza aggravio di costi, che non erano mai state contemplate. Oltre alla cura delle aree del verde pubblico cittadino, sarà effettuato infatti anche lo sfalcio dell'erba dai marciapiedi – sottolinea l'assessora all'Ambiente, Cristina Biancu – che per anni è stato delegato al servizio civico. Ma le tante variabili introdotte con le diverse normative di sostegno alla povertà spesso non si sono rilevate compatibili con le esigenze di pulizia delle aree. Ora il servizio verrà svolto direttamente dai lavoratori della nostra società in house che interverranno su spazi di 51.000 metri lineari, più volte durante l'anno, prevenendo così il problema della crescita dell'erba nei marciapiedi». Il capitolato prevede, inoltre, che la Multiservizi svolga attività di supporto per iniziative di valorizzazione delle aree verdi, promosse dall'amministrazione.



