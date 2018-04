Condividi | P.M. 20:12 Dopo circa 10 ore di trattative infruttuose, le forze speciali hanno fatto irruzione nell´appartamento in via del Mirto, rione Serra li Pozzi, in cui si era barricato da questa mattina Walter Selloni Militare ferito, irruzione in casa

Porto Torres: 42enne in arresto



PORTO TORRES - Giornata di tensione a Porto Torres. Dopo circa 10 ore di trattative infruttuose, le forze speciali hanno fatto irruzione nell'appartamento in via del Mirto, rione Serra li Pozzi, in cui si era barricato da questa mattina Walter Selloni, 42 anni, disoccupato. L'uomo è così stato bloccato e arrestato.



Prima di asserragliarsi in casa dei genitori, il disoccupato aveva picchiato la madre e accoltellato un carabiniere intervenuto per fermarlo. Si tratta di Roberto Frau, 55 anni, fratello di Walter Frau che fu ucciso assieme a un collega nel conflitto a fuoco di Pede semene a Chilivani contro cinque banditi. Il militare è stato ricoverato a Sassari: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.



Intorno alle 19.30, al termine di un lungo negoziato che ha dato i frutti sperati, carabinieri e polizia in assetto da assalto, che per tutta la giornata hanno accerchiato la casa, hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno bloccato l'uomo. Selloni è uscito dall'appartamento sulle sue gambe, accerchiato dai carabinieri che lo hanno caricato su un'auto di servizio e trasportato immediatamente in caserma.