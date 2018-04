Condividi | Red 18:04 Guasto alla risonanza magnetica del Servizio diagnostica per immagini 1. I pazienti indifferibili saranno “protetti” con esami sul macchinario in funzione in Viale San Pietro Guasto imprevisto al Santissima Annunziata



SASSARI - A causa di un guasto imprevisto alla risonanza magnetica del Servizio diagnostica per immagini 1 al Santissima Annunziata di Sassari, i pazienti che devono effettuare esami urgenti o indifferibili potranno effettuare le prestazioni nel Servizio di diagnostica per immagini 2 in Viale San Pietro. I pazienti differibili, invece, e in lista d'attesa per l'esame di Rm, saranno “protetti” nell'ambito dell'attività routinaria. Resta comunque in attività l'altra Rm ad un tesla, in funzione sempre al Servizio diagnostica per immagini 1, a favore di pazienti con patologie meno complesse.



Il macchinario fuori uso ha subito un guasto dovuto ad un evento imprevedibile (infatti, non è stata registrata nessuna anomalia nei sistemi di controllo), che ha provocato la fuoriuscita di gas elio attraverso un sistema apposito di sicurezza, controllato e certificato che si attiva in caso di malfunzionamento. Dal Servizio diagnostica per immagini 1 del Santissima Annunziata stimano in circa tre settimane la riattivazione della Rm.



Nel frattempo, come detto, i pazienti indifferibili potranno eseguire gli esami in sicurezza grazie al macchinario in funzione in Viale San Pietro, i pazienti differibili saranno inserti alla ripresa dell'attività diagnostica del macchinario, mentre per i pazienti con patologie meno complesse resta in attività la Rm da un tesla. La Direzione dell'Aou di Sassari ha attivato i servizi competenti per una riparazione celere del guasto.