L’Olio San Giuliano pluripremiato a New York

ALGHERO – Nuovo ed importante risultato per l'azienda algherese Domenico Manca. Nella notte tra giovedì e venerdì, gli oli San Giuliano sono stati premiati all’International olive oil competition, che si svolge ogni anno a New York con tre medaglie d’oro ed una d’argento, performance unica tra le aziende italiane in gara. Gli extravergini vincitori degli ori sono l’Originale, il Fruttato ed il Non filtrato, mentre l’argento è andato al Biologico.



Noto anche con l’acronimo Nyiooc, il concorso è il più grande e prestigioso nel settore ed i suoi risultati vanno a comporre la Guida ai migliori extravergini best olive oils e l’Official index of the world's best olive oils, lista annuale considerata la più affidabile per ciò che riguarda i migliori extravergini del mondo, consultata da chef, acquirenti di prodotti alimentari e consumatori esigenti che apprezzano gli oli di altissima qualità. I risultati sono stati trasmessi in diretta on-line ed annunciati su media ed agenzie di stampa internazionali. Inoltre, i vincitori sono pubblicati sulle pagine dell’Olive oil times, la pubblicazione del settore e la fonte più conosciuta al mondo per informazioni sull'olio d'oliva.



Un ulteriore riconoscimento per la San Giuliano, che arriva dopo l'assegnazione della medaglia extra gold al concorso internazionale Biol, il gold al Monocultivar olive oil competition e l'inserimento nella Guida agli oli d'Italia 2018 edita dal Gambero rosso, per citare solo i più recenti che vanno a sommarsi agli oltre 260 ricevuti negli anni e danno una ulteriore riprova che la dedizione e la passione della famiglia Manca sono ben riposte.