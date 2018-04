Condividi | Red 22:27 Domenica sera, la compagine algherese si gioca il secondo posto nel campionato Fip di Promozione maschile, mentre nell´Open Uisp maschile ha chiuso terza Basket: sprint finale per la Gabetti



ALGHERO – La Gabetti Alghero si prepara per l'importante sfida casalinga contro l'80 Basket Ozieri nel campionato regionale di Promozione maschile. Domenica 29 aprile, alle 20, tra le mura casalinghe del PalaManchia va in scena l'ultima partita della stagione regolare in cui la squadra di patron Salteri si gioca la migliore posizione in classifica in vista dei play-off.



In questo momento, gli algheresi si trovano subito dietro la capolista Dinamo 2000, a pari punti con la New basket Ploaghe e con gli stessi ozieresi. I ragazzi di coach Andrea Cardone proveranno a sfruttare tutte le proprie armi per vincere la gara e per raggiungere così il secondo gradino del podio ed aggiudicarsi un incrocio sulla carta favorevole nella seconda fase. Si tratta di un match difficile contro una squadra sicuramente molto ostica e di esperienza, che all'andata ha fatto penare e non poco la Gabetti, vincendo con la doppia cifra tonda vantaggio. Gli algheresi si presenteranno all'appuntamento con il rientrante D'Appelo, mentre sono in dubbio Furesi e Moretti, che arrivano entrambi da dieci giorni di stop.



Intanto, la squadra algherese che milita nel campionato Open Uisp Sardegna, nonostante la sconfitta nell'ultima partita contro i campioni di Io Può, ha già raggiunto l'obiettivo stagionale, la partecipazione ai play-off il cui inizio è previsto a metà maggio. Non solo, i ragazzi seguiti in panchina dalla coppia Cossu-Cabras si sono posizionati terzi in classifica subito dopo le due corazzate Master e Nurakers, che puntano alla vittoria del torneo.