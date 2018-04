Condividi | Red 16:07 Dopo il grande successo della prima edizione ritorna nel week-end l’appuntamento con la seconda edizione della gara di Slalom singolo in salita, valida per il Campionato regionale Aci Sport, in lizza per la titolazione italiana da parte della Federazione Romba lo Slalom del Villanova



VILLANOVA MONTELEONE - Dopo il grande successo della prima edizione ritorna nel week-end l’appuntamento con la seconda edizione dello “Slalom del Villanova”. La gara di Slalom singolo in salita è valida per il Campionato regionale Aci Sport ed è in lizza per la titolazione italiana da parte della Federazione. La competizione è organizzata dal Team Alghero corse, in collaborazione con i cinque Comuni del Villanova, l’Aci di Sassari, il Villanova Monteleone karting, il Team Villanova corse e la Pro Loco di Villanova Monteleone.



L’appuntamento di domani, sabato 28 e domenica 29 aprile, è il terzo del 2018 per quanto riguarda gli Slalom in Sardegna, dopo Calagonone ed Arbus, ma è il primo targato Team Alghero corse come organizzazione. Le iscrizioni si sono chiuse lunedì ed il numero di partecipanti è fissato a cinquantasette. Il percorso, studiato ad hoc per mettere in risalto le abilità dei singoli piloti è risultato molto apprezzato e rispetto allo scorso anno è stato allungato. Infatti, si gareggerà sulla Strada statale 292, dal chilometro28,900 (partenza) al chilometro24,900 (arrivo), in un tratto di 4mila metri lungo il quale saranno posizionate quindici birillate. Sono previste tre manche ufficiali (cronometrate) ed una di ricognizione.



Il programma prevede che domani, dalle 14.30 alle 19, sarà Piazza Delogu Ibba, a Villanova Monteleone, ad ospitare le verifiche sportive e dalle 15 alle 19.30 le verifiche tecniche. Domenica, la chiusura del tracciato è prevista per le 8.30. Alle 9.30, sfilata del “Gruppo Vespe Sardegna”. Alle 10, ricognizione del percorso ed alle 11, partenza della prima vettura (per la manche 1). Lungo il tracciato, stazioneranno commissari di percorso e mezzi per il soccorso, per far svolgere la manifestazione motoristica nella giusta sicurezza. La premiazione si terrà alle 17, in Piazza Delogu Ibba. Commenti VILLANOVA MONTELEONE - Dopo il grande successo della prima edizione ritorna nel week-end l’appuntamento con la seconda edizione dello “Slalom del Villanova”. La gara di Slalom singolo in salita è valida per il Campionato regionale Aci Sport ed è in lizza per la titolazione italiana da parte della Federazione. La competizione è organizzata dal Team Alghero corse, in collaborazione con i cinque Comuni del Villanova, l’Aci di Sassari, il Villanova Monteleone karting, il Team Villanova corse e la Pro Loco di Villanova Monteleone.L’appuntamento di domani, sabato 28 e domenica 29 aprile, è il terzo del 2018 per quanto riguarda gli Slalom in Sardegna, dopo Calagonone ed Arbus, ma è il primo targato Team Alghero corse come organizzazione. Le iscrizioni si sono chiuse lunedì ed il numero di partecipanti è fissato a cinquantasette. Il percorso, studiato ad hoc per mettere in risalto le abilità dei singoli piloti è risultato molto apprezzato e rispetto allo scorso anno è stato allungato. Infatti, si gareggerà sulla Strada statale 292, dal chilometro28,900 (partenza) al chilometro24,900 (arrivo), in un tratto di 4mila metri lungo il quale saranno posizionate quindici birillate. Sono previste tre manche ufficiali (cronometrate) ed una di ricognizione.Il programma prevede che domani, dalle 14.30 alle 19, sarà Piazza Delogu Ibba, a Villanova Monteleone, ad ospitare le verifiche sportive e dalle 15 alle 19.30 le verifiche tecniche. Domenica, la chiusura del tracciato è prevista per le 8.30. Alle 9.30, sfilata del “Gruppo Vespe Sardegna”. Alle 10, ricognizione del percorso ed alle 11, partenza della prima vettura (per la manche 1). Lungo il tracciato, stazioneranno commissari di percorso e mezzi per il soccorso, per far svolgere la manifestazione motoristica nella giusta sicurezza. La premiazione si terrà alle 17, in Piazza Delogu Ibba.