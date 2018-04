Condividi | Red 21:29 Nuovo e decisivo incontro a Cagliari per risolvere definitivamente la questione che riguarda gli ex lavoratori tessili della provincia di Nuoro. L’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura ha incontrato i sindacati territoriali di categoria Ex tessili Ottana: incontro risolutivo Mura-sindacati



OTTANA - Nuovo e decisivo incontro a Cagliari per risolvere definitivamente la questione che riguarda gli ex lavoratori tessili della provincia di Nuoro. L’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura ha incontrato i sindacati territoriali di categoria. Dopo aver ripercorso la vicenda, nata dopo la mancata presentazione sul Sil Sardegna, da parte di circa 130 lavoratori delle istanze volte ad ottenere il trattamento di mobilità in deroga, l’assessore ha preso atto delle decisioni dell’assemblea dei lavoratori in merito alle proposte presentate dalla Regione autonoma della Sardegna ai sindacati nella riunione del 9 aprile.



Infatti, per far fronte all’impegno assunto dalla Giunta regionale per rispondere alle difficoltà in cui versano i lavoratori e le loro famiglie, sono disponibili 2,1milioni di euro per un pacchetto di misure specifiche all’interno del piano LavoRas. I sindacati hanno riferito che l’intervento scelto dai lavoratori è quello del trattamento della mobilità in deroga. Mura ha accolto la richiesta dei lavoratori e ha ribadito che proseguirà le interlocuzioni già avviate da tempo con il Ministero del Lavoro, perché il trattamento venga assicurato con le risorse individuate nel piano LavoRas.



Inoltre, la titolare del Lavoro ha assicurato l’impegno di sollecitare i Comuni di residenza dei lavoratori ad utilizzare la facoltà prevista dalla norma in materia, di segnalare il 20percento degli stessi lavoratori da avviare nei Cantieri comunali. Alla richiesta di verificare la possibilità di erogare un contributo una tantum a favore delle famiglie dei lavoratori, l’assessore ha sottolineato che, fatta salva la necessità di un apposito provvedimento di legge, la somma da destinare a tale contributo sarà costituita dalla parte residua delle risorse necessarie per il pagamento degli ammortizzatori.



Nella foto: l'assessore regionale Virginia Mura Commenti OTTANA - Nuovo e decisivo incontro a Cagliari per risolvere definitivamente la questione che riguarda gli ex lavoratori tessili della provincia di Nuoro. L’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura ha incontrato i sindacati territoriali di categoria. Dopo aver ripercorso la vicenda, nata dopo la mancata presentazione sul Sil Sardegna, da parte di circa 130 lavoratori delle istanze volte ad ottenere il trattamento di mobilità in deroga, l’assessore ha preso atto delle decisioni dell’assemblea dei lavoratori in merito alle proposte presentate dalla Regione autonoma della Sardegna ai sindacati nella riunione del 9 aprile.Infatti, per far fronte all’impegno assunto dalla Giunta regionale per rispondere alle difficoltà in cui versano i lavoratori e le loro famiglie, sono disponibili 2,1milioni di euro per un pacchetto di misure specifiche all’interno del piano LavoRas. I sindacati hanno riferito che l’intervento scelto dai lavoratori è quello del trattamento della mobilità in deroga. Mura ha accolto la richiesta dei lavoratori e ha ribadito che proseguirà le interlocuzioni già avviate da tempo con il Ministero del Lavoro, perché il trattamento venga assicurato con le risorse individuate nel piano LavoRas.Inoltre, la titolare del Lavoro ha assicurato l’impegno di sollecitare i Comuni di residenza dei lavoratori ad utilizzare la facoltà prevista dalla norma in materia, di segnalare il 20percento degli stessi lavoratori da avviare nei Cantieri comunali. Alla richiesta di verificare la possibilità di erogare un contributo una tantum a favore delle famiglie dei lavoratori, l’assessore ha sottolineato che, fatta salva la necessità di un apposito provvedimento di legge, la somma da destinare a tale contributo sarà costituita dalla parte residua delle risorse necessarie per il pagamento degli ammortizzatori.Nella foto: l'assessore regionale Virginia Mura