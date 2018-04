Condividi | Red 20:12 Presentati i ristoratori che hanno aderito alla rete nazionale dei ristoratori eco-sostenibili promossa dal Comune, in collaborazione con Ambiente Italia Ecoristoranti: a Sassari sono ventuno



SASSARI - Sono ventuno i ristoratori sassaresi che sono entrati a far parte della rete Ecoristoranti. Gli esercenti che hanno aderito al progetto nazionale, promosso dal Comune di Sassari e da Ambiente Italia, hanno voluto valorizzare la propria attività con un impegno concreto nei confronti dell’ambiente e una maggiore attenzione agli sprechi alimentari. Il sindaco Nicola Sanna e l’assessore comunale alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna hanno consegnato ai ristoratori gli attestati di adesione al network.



«È una campagna di sensibilizzazione che trova nei ventuno ristoratori i primi testimoni reali di un processo che è già in atto nella nostra città, un processo che punta alla riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare», ha commentato il primo cittadino. «Aderendo al network nazionale gli esercenti contribuiscono all'immagine della città di Sassari come capitale della cultura ambientale», ha sottolineato l'esponente della Giunta comunale.



L’accordo stipulato dai ristoratori per aderire alla rete Ecoristoranti prevede la promozione di alcune azioni di riduzione, come l’asporto delle pietanze non consumate dal cliente, l’utilizzo dei tovaglioli in stoffa, servire l’acqua in brocca, prediligere i prodotti con meno imballaggi, differenziare i propri rifiuti, effettuare il compostaggio, ecc. In cambio il ristoratore gode del prestigio di far parte di una rete nazionale, testimoniata dalla vetrofania che ha ricevuto all’adesione e che potrà essere esposta all’ingresso del suo locale, la presenza sui canali social (Facebook ed Instagram) della rete ed una visibilità specifica dal punto di vista della sostenibilità ambientale. All’adesione, i ristoratori hanno ricevuto un kit composto dalla vetrofania, l’attestato di adesione ed un banner-espositore da collocare vicino alla cassa.



Il network degli Ecoristoranti vede la luce nel 2012, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, grazie ad un progetto proposto dalla Cooperativa Erica, in collaborazione con il Covar 14 (consorzio che opera nella zona sud di Torino), che ha coinvolto circa trentacinque esercizi del territorio consortile. Oggi, il network comprende più di 150 ristoranti di oltre venti Comuni ed è in continua espansione.



