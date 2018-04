Condividi | Red 15:46 Da domani a martedì 1 maggio, si disputerà la settima edizione della manifestazione “Diabete in cammino… curare e prevenire”, organizzata dalla sezione Sardegna dell’Associazione nazionale Italiana atleti con diabete, in collaborazione con l’Ats Sardegna, Servizio di malattie metaboliche e diabetologia dell’Assl di Oristano, e con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari Diabete: ultramaratona tra Alghero e l´Argentiera



SASSARI – Da domani, sabato 28 aprile, a martedì 1 maggio, nel territorio di Alghero e dell'Argentiera, si disputerà la settima edizione della manifestazione “Diabete in cammino… curare e prevenire”, organizzata dalla sezione Sardegna dell’Associazione nazionale Italiana atleti con diabete, in collaborazione con l’Ats Sardegna, Servizio di malattie metaboliche e diabetologia dell’Assl di Oristano, e con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari. Si tratta di un’ultramaratona a tappe, finalizzata alla promozione dei benefici dell’attività fisica per la salute per tutti, ed in particolare per i diabetici. È stato dimostrato, infatti, che l’attività fisica, associata ad uno stile di vita sano, può portare all’eliminazione della cura farmacologica per chi è affetto da diabete di tipo 2 e rappresentare un aiuto concreto nella gestione ottimale del diabete di tipo 1.



L’ultramaratona si svilupperà in quattro giornate: domani, si svolgerà all’Argentiera, in un percorso ad anello di 32chilometri, tra le spiagge di La Frana e Rena Maggiore, con partenza alle 10 dall’Hotel Argentiera Inn, in Via Monteponi 9; domenica 29, il cammino partirà alle 9 da Stinino e proseguirà a Fornelli ed all’Asinara (già al completo); l’ultramaratona di lunedì 30, con partenza dall’Hotel Argentiera Inn alle 8.15, prevede un percorso ad anello di 28chilometri, che arriverà fino alla spiaggia di Porto Ferro; martedì 1, si percorreranno 17chilometri sul Sentiero della Costa, da Porto Ferro a Porto Conte, con partenza alle 8.15 dalla spiaggia di Porto Ferro.



Per partecipare, è necessario iscriversi, inviando un sms al numero 340/1242061 o via e-mail all’indirizzo web aniadsardegna@tiscali.it. Tutto il necessario per l’escursione sarà a carico dei partecipanti. Ulteriori informazioni saranno fornite dalla Sezione Sardegna dell’Aniad telefonando al numero 340/1242061, inviando una e-mail all'indirizzo web aniadsardegna@tiscali.it, o andando sulla pagina Facebook Aniad Sardegna Onlus. Commenti SASSARI – Da domani, sabato 28 aprile, a martedì 1 maggio, nel territorio di Alghero e dell'Argentiera, si disputerà la settima edizione della manifestazione “Diabete in cammino… curare e prevenire”, organizzata dalla sezione Sardegna dell’Associazione nazionale Italiana atleti con diabete, in collaborazione con l’Ats Sardegna, Servizio di malattie metaboliche e diabetologia dell’Assl di Oristano, e con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari. Si tratta di un’ultramaratona a tappe, finalizzata alla promozione dei benefici dell’attività fisica per la salute per tutti, ed in particolare per i diabetici. È stato dimostrato, infatti, che l’attività fisica, associata ad uno stile di vita sano, può portare all’eliminazione della cura farmacologica per chi è affetto da diabete di tipo 2 e rappresentare un aiuto concreto nella gestione ottimale del diabete di tipo 1.L’ultramaratona si svilupperà in quattro giornate: domani, si svolgerà all’Argentiera, in un percorso ad anello di 32chilometri, tra le spiagge di La Frana e Rena Maggiore, con partenza alle 10 dall’Hotel Argentiera Inn, in Via Monteponi 9; domenica 29, il cammino partirà alle 9 da Stinino e proseguirà a Fornelli ed all’Asinara (già al completo); l’ultramaratona di lunedì 30, con partenza dall’Hotel Argentiera Inn alle 8.15, prevede un percorso ad anello di 28chilometri, che arriverà fino alla spiaggia di Porto Ferro; martedì 1, si percorreranno 17chilometri sul Sentiero della Costa, da Porto Ferro a Porto Conte, con partenza alle 8.15 dalla spiaggia di Porto Ferro.Per partecipare, è necessario iscriversi, inviando un sms al numero 340/1242061 o via e-mail all’indirizzo web aniadsardegna@tiscali.it. Tutto il necessario per l’escursione sarà a carico dei partecipanti. Ulteriori informazioni saranno fornite dalla Sezione Sardegna dell’Aniad telefonando al numero 340/1242061, inviando una e-mail all'indirizzo web aniadsardegna@tiscali.it, o andando sulla pagina Facebook Aniad Sardegna Onlus.