A meno di sette giorni dalla vittoria nel derby a Capoterra, il XV algherese ospita la Probiotical Amatori Novara. Testacoda per il girone 1 del campionato nazionale di serie B, con la vicecapolista che riceva la visita della penultima della classe Rugby: anticipo per l´Amatori Alghero



ALGHERO - A meno di una settimana dalla vittoria nel derby isolano sul campo dell'Amatori Capoterra, l’Amatori Alghero ritorna in campo domani, sabato 28 aprile, alle 15.30. A Maria Pia, per la 20esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, arriva per la Probiotical Amatori Rugby Novara. Dirige l'incontro il signor Matteo Bertocchi.



Il XV algherese, rinforzato nel corpo e nello spirito dal successo con l’altra formazione sarda (15-37) mantiene il secondo posto in classifica a due lunghezze dalla capolista Cus Milano. Anversa e i suoi sanno che anche domani, nonostante la posizione deficitaria del Novara, penultimo della classe, sarà importante non abbassare la guardia e mantenere la concentrazione al top per evitare passi falsi “pericolosi” per la classifica.



Questo, visto anche le inseguitrici, Biella e Monferrato, che non mollano e che proprio in questo turno si ritroveranno faccia a faccia, in un importante scontro diretto. Al termine del campionato manca poco. Le squadre di testa conoscono l'importanza della posta in palio e, dopo una lunga e difficile stagione, devono e vogliono continuare a dare il meglio in questo sprint finale.