I docenti ed il tecnico informatico del Liceo Classico linguistico di Alghero hanno voluto esprimere la loro solidarietà «al collaboratore del dirigente prof. Pietro Sanna, oggetto di gogna mediatica sui media nazionali e sui social network senza possibilità di contraddittorio» Manno, solidarietà a Pietro Sanna



ALGHERO – Non si spegne l'eco della querelle che ha riguardato il vicepreside del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero ed un ragazzo ipovedente accompagnato dal suo cane guida



ALGHERO – Non si spegne l'eco della querelle che ha riguardato il vicepreside del Liceo Scientifico "E.Fermi" di Alghero ed un ragazzo ipovedente accompagnato dal suo cane guida [LEGGI]. Stavolta, sono i docenti ed il tecnico informatico del Liceo Classico linguistico di Alghero hanno voluto esprimere la loro solidarietà «al collaboratore del dirigente prof.Pietro Sanna, oggetto di gogna mediatica sui media nazionali e sui social network senza possibilità di contraddittorio».

«Questo discredito – dichiarano - frutto di disinformazione, si è riversato sull'intera istituzione scolastica e su tutto il personale che vi lavora con spirito di professionalità e sacrificio e che si è sempre distinto per accoglienza e inclusione di tutti, lavoratori, alunni e visitatori, in situazione di handicap o di disagio. I docenti sono costantemente impegnati in ogni attività che si svolge in orario scolastico ed anche in progetti didattici rivolti a tutte le componenti della scuola, tesi al rispetto della persona e avendo come imprescindibile obiettivo il rifiuto dell'intolleranza verso ogni forma di disabilita e diversità. Il Liceo Manno dunque, nell'esprimere il pieno sostegno al collega, riafferma con determinazione il proprio ruolo educativo e formativo senza preclusioni di alcun genere», conclude la nota proveniente dal Manno.