Isolani, mai più isolati: manifestazione negli scali sardi

ALGHERO - Isolani ma mai pù isolati. Domani, sabato 28 aprile, in occasione de “Sa die de sa Sardigna”, si terrà una grande manifestazione in tutti gli scali (porti ed aeroporti) sardi sull’insularità, a cui parteciperà una delegazione degli emigrati, mobilitati su tutto il territorio nazionale a sostegno dell’introduzione del principio di insularità in costituzione.



Alle 10, incontri davanti agli aeroporti di Alghero Riviera del corallo ed Olbia Costa smeralda, ed alla stazione marittima di Porto Torres. Alle 10.30, nella zona partenze (vicino alla cappella) dell'aeroporto di Cagliari Elmas (alla presenza di esponenti della Fasi) ed al porto di Oristano. Alle 11.30, aeroporto di Fenosu. Poi, alle 15.30, a Cagliari, all'ingresso del palazzo del Consiglio regionale, verrà allestito un tavolino, ed un incontro con gli emigrati Fasi. Infine, alle 16, appuntamento al porto di Arbatax.



«Per quanto quello della continuità territoriale sia solo uno degli aspetti del grande tema del grave e permanete svantaggio derivante dall’insularità, è evidente che si tratta di quello maggiormente significativo. Con la manifestazione di domani – dichiara il consigliere regionale Riformatori sardi Michele Cossa - si vuole dire basta a un sistema di collegamenti che non garantisce la certezza del trasporto.



Ad ogni scadenza della gara per la Continuità territoriale, la Sardegna si vede costretta a infiniti bracci di ferro con lo Stato e l'Unione europea. La Sardegna non vuole interventi spot, ne essere costretta ad elemosinare posti in più nei periodi di maggiore congestione. La continuità area è un diritto sacrosanto che non ammette deroghe non una concessione data volta per volta. Vogliamo che sia un diritto sancito in Costituzione e quindi e garantito ai sardi esattamente al pari degli altri italiani. Non di più, ma neanche di meno», conclude Cossa.