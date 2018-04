Condividi | Red 9:32 In occasione della due giorni “Le città creative Unesco”, che si svolgerà in città a fine mese, la libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con Fondazione Alghero, propone domenica sera, nella Torre Sulis, la presentazione del nuovo libro della scrittrice cagliaritana, intitolato “La cercatrice di corallo” Libri: Vanessa Roggeri ad Alghero



ALGHERO - In occasione della due giorni “Le città creative Unesco”, che si svolgerà in città a fine mese, la libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con Fondazione Alghero, propone domenica 29 aprile, alle 19, nella Torre Sulis, la presentazione del nuovo libro della scrittrice cagliaritana Vanessa Roggeri, intitolato “La cercatrice di corallo”. Roggeri, da sempre appassionata di storie ricche di mistero e magia, ora al suo terzo importante lavoro (dopo i precedenti romanzi di grande successo, “Il cuore selvatico del ginepro” e “Fiore di fulmine”), questa volta trasporta i lettori in una Sardegna di primo e metà Novecento densa di tradizioni, di rapporti familiari difficili, di rancori e di vendette.



Il ritorno di un’autrice, che con le sue storie di passioni ha emozionato migliaia di lettrici, un romanzo in larga parte ambientato lungo le belle coste della nota Riviera del corallo e che proprio nel corallo il lettore ritrova un protagonista prezioso, silenzioso e costante. L'autrice dialogherà con Neria De Giovanni.



