Ad Alghero, le nuove frontiere della pasticceria

ALGHERO - Un campione del mondo che non ha paura di mettersi in gioco, forse perché il rischio, l'azzardo, ha sempre un sapore magico, magari anche dolce quando si vince, ma ad affrontarloci vuole comunque coraggio. E se uno ha già dimostrato di essere il migliore del mondo, che motivo ha di rischiare? Per passione, innanzitutto. Ma anche per sfatare vecchie convinzioni che si tramandano da secoli, ma che possono anche essere rinnovate ed ampliate con i sapienti accorgimenti di chi conosce gli ingredienti ed i sapori e sa fonderli con maestria. Rossano Vinciarelli, mastro pasticcere-gelataio toscano, campione mondiale di pasticceria conosciuto in tutto il pianeta, ha accettato la sfida con la Sardegna ed i suoi gusti arcaici ed è pronto a dimostrare che anche le antiche tradizioni si possono cambiare, senza però stravolgerle, con intuizioni sapienti ed abbinamenti che potrebbero sembrare anche azzardati ed invece si amalgano con inaudita serenità per il palato. Vinciarelli ha così accolto la proposta di Coronelli e Master coffee e si è lasciato trasportare nel vortice della nuova sfida dalla Bsshopping, che ha organizzato un evento eccezionale che si svolgerà lunedì 30 aprile, in due distinte esibizioni, nello spettacolare scenario di Villa Mosca sul lungomare di Alghero, con vista mozzafiato su tutta la Riviera del corallo.



“Tradizione e innovazione nella pasticceria sarda” è il titolo dell'evento enogastronomico. Rossano Vinciarelli si impegnerà per far scoprire le potenzialità dell'abbinamento di ricette tipiche sarde nell'incontro con nuovi gusti, ma nel rispetto e nel mantenimento delle peculiarità della cultura tradizionale sarda. L'evento organizzato dalla BShopping sarà diviso in due parti. La mattina, dalle 10 alle 13, sarà interamente dedicata agli operatori professionali: pasticceri, gelatai, ristoratori, cuochi e chef. Sarà l'occasione per un una serie di incontri riservati tra aziende ed operatori, oltre che per scambiare informazioni ed esperienze con il campione del mondo.



Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, l'evento sarà pubblico per permettere così alle aziende di far degustare i prodotti ai consumatori che potranno così valutare le ricette proposte e scambiare le loro idee con Vinciarelli e con gli organizzatori. A seguire, un rinfresco, con la collaborazione di numerose selezionate aziende sarde: salumifici, caseifici, cantine, birrerie artigianali e prodotti dolciari. Il pomeriggio dolce sarà accompagnato dalla musica del dj Ginger, che accompagnerà le degustazioni e l'apericena con brani musicali che permetteranno di poter gustare con ancora maggiore passione il percorso predisposto dalle sapienti intuizioni culinarie di Rossano Vinciarelli e dello staff organizzativo. Una manifestazione nuova che contribuirà a rendere ancora più dolce e piacevole il ponte del primo maggio nella Riviera del corallo.