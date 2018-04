Condividi | Red 9:08 Parteciperanno all´evento spagnolo Marina di Siffre di Carloforte, Marina degli Oristanesi, Nautica Pinna di Bosa, Aquatica e Consorzio di Alghero, Marina di Stintino, Asinara Marina e Rg Marine di R.Ledda di Porto Torres Assonautica al Palma boat show



ALGHERO - Molla gli ormeggi oggi (venerdì) la 35esima edizione del “Palma boat show”, in collaborazione con Super yacht show e Myba, che si svolgerà fino a martedì 1 maggio nel porto di Palma di Maiorca. E' un evento che ospita la più grande l'industria specializzata dei servizi tecnici nautici di tutto il Mediterraneo. Maiorca rappresenta attualmente la destinazione nautica turistica più dinamica e competitiva capace di proporre un ambiente marittimo che coniuga perfettamente il consumo commerciale, raggiungendo tutti i tipi di attività sul mercato del diportismo: dalla vela fino a tutti gli sport del mare.



A Palma di Maiorca, capitale delle isole Baleari, Assonautica nord Sardegna, in collaborazione con Assonat, si pone l'obiettivo di ripetere il successo del “Salon nautique” di Parigi del dicembre 2017, con uno stand che troverà spazio nella zona dei superyacht. Anche quest'anno, l’organizzazione del Boat show è riuscita a convogliare numerose navi da diporto, che propongono anche il noleggio con equipaggio ed altre la sola vendita, ampliando perciò il ventaglio dell'offerta, in una splendida cornice naturale, dove sono numerose le navi e le imbarcazioni che stazionano in pianta stabile alle Baleari e che proprio in questa circostanza potrebbero conoscere meglio il territorio.



Questa edizione si caratterizzerà per una crescita stimata di visitatori pari al 15percento (circa 35mila), mentre sono stati esauriti da tempo tutti gli spazi espositivi. Gli espositori di questa edizione 2018 saranno oltre trecento. In occasione del tradizionale aperitivo “Marinas in Sardinia", momento clou della kermesse, Assonautica presenterà il progetto Cambusa e con gli operatori sardi racconterà il territorio del nord Sardegna, mentre l’Assonat descriverà i vantaggi dei Marina resort, secondo le direttive del nuovo Codice della nautica. Parteciperanno all'evento spagnolo Marina di Siffre di Carloforte, Marina degli Oristanesi, Nautica Pinna di Bosa, Aquatica e Consorzio di Alghero, Marina di Stintino, Asinara Marina e Rg Marine di R.Ledda di Porto Torres. Commenti ALGHERO - Molla gli ormeggi oggi (venerdì) la 35esima edizione del “Palma boat show”, in collaborazione con Super yacht show e Myba, che si svolgerà fino a martedì 1 maggio nel porto di Palma di Maiorca. E' un evento che ospita la più grande l'industria specializzata dei servizi tecnici nautici di tutto il Mediterraneo. Maiorca rappresenta attualmente la destinazione nautica turistica più dinamica e competitiva capace di proporre un ambiente marittimo che coniuga perfettamente il consumo commerciale, raggiungendo tutti i tipi di attività sul mercato del diportismo: dalla vela fino a tutti gli sport del mare.A Palma di Maiorca, capitale delle isole Baleari, Assonautica nord Sardegna, in collaborazione con Assonat, si pone l'obiettivo di ripetere il successo del “Salon nautique” di Parigi del dicembre 2017, con uno stand che troverà spazio nella zona dei superyacht. Anche quest'anno, l’organizzazione del Boat show è riuscita a convogliare numerose navi da diporto, che propongono anche il noleggio con equipaggio ed altre la sola vendita, ampliando perciò il ventaglio dell'offerta, in una splendida cornice naturale, dove sono numerose le navi e le imbarcazioni che stazionano in pianta stabile alle Baleari e che proprio in questa circostanza potrebbero conoscere meglio il territorio.Questa edizione si caratterizzerà per una crescita stimata di visitatori pari al 15percento (circa 35mila), mentre sono stati esauriti da tempo tutti gli spazi espositivi. Gli espositori di questa edizione 2018 saranno oltre trecento. In occasione del tradizionale aperitivo “Marinas in Sardinia", momento clou della kermesse, Assonautica presenterà il progetto Cambusa e con gli operatori sardi racconterà il territorio del nord Sardegna, mentre l’Assonat descriverà i vantaggi dei Marina resort, secondo le direttive del nuovo Codice della nautica. Parteciperanno all'evento spagnolo Marina di Siffre di Carloforte, Marina degli Oristanesi, Nautica Pinna di Bosa, Aquatica e Consorzio di Alghero, Marina di Stintino, Asinara Marina e Rg Marine di R.Ledda di Porto Torres.