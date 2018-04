Condividi | Red 7:04 Oggi, seconda giornata della Mostra regionale del libro in Sardegna. Numerosi gli appuntamenti nella sezione Aes “Tra isola e mondo”, con incontri con gli autori e presentazione dei libri isolani. Spazio anche al Premio Strega giovani Giuseppe Catozzella, che presenterà il suo romanzo “E tu splendi”. Chiusura della giornata in musica, con il concerto del trio jazz Kerlox dynamic 3 A Macomer, libri sardi e giovani narratori italiani



MACOMER - Libri sardi, giovani narratori italiani. È il mix offerto dalla Mostra regionale del libro in Sardegna, che nella sua seconda giornata di oggi (venerdì) ospita a Macomer alcune delle più interessanti novità editoriali isolane insieme al vincitore del Premio Strega giovani Giuseppe Catozzella, autore del romanzo “E tu splendi”. Ma non mancheranno gli spettacoli, i laboratori e le presentazioni nei due padiglioni delle ex Caserme Mura, sede della 17esima edizione della manifestazione, promossa ed organizzata dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dal Comune di Macomer, d’intesa e con la collaborazione progettuale dell’Associazione editori sardi), con il Centro Unla e Verbavoglio libreria Emmepì, Si parte alle 10, al Padiglione Filigosa, con la presentazione del progetto “Nati per leggere”. Ad illustrarlo, Magda Sanna (presidente della Sezione Sardegna dell’Associazione italiana biblioteche), Paola Cardo (referente regionale di Nati per leggere) e la coordinatrice del progetto Antonella Pinna. Un laboratorio di lettura a bassa voce, con una classe della Scuola dell’infanzia, a cura del Centro regionale di documentazione biblioteche, suggellerà la presentazione. Per la sezione “Tra Isola e mondo”, curato dall’Aes, appuntamento alle 11, al Padiglione Filigosa, con il libro“Storia della Sardegna. Dalla preistoria ad oggi”. A presentarlo nella sua nuova edizione (pubblicata dalle Edizioni Della Torre), lo storico Manlio Brigaglia, che dialogherà con Salvatore Tola. “La madre del pane” è il titolo del volume curato da Giovanni Antonio Farris e Manuela Sanna, pubblicato da Carlo Delfino editore, che sarà presentato alle 11.40. Un dibattito arricchirà l’appuntamento, incentrato su di un tema di fondamentale importanza per chi studia le tradizioni dell’Isola.



Nel pomeriggio, nel Padiglione Filigosa, la sezione “Tra Isola e mondo” proporrà quattro incontri con gli autori, moderati dal giornalista Vito Biolchini. Ad aprire il programma, alle 16.30, sarà “Il mondo di Gramsci. Da Ales alla rivoluzione russa” (Iskra edizioni), che sarà illustrato dagli autori Sandro Dessi e Viviana Faedda. Attraverso il linguaggio del fumetto e dell'illustrazione, l’opera ripercorre in tre volumi l’itinerario del grande pensatore, a partire dai modesti luoghi che hanno contribuito a determinarne la non comune personalità, fino alle grandi metropoli industriali ed alla vita carceraria, che si conclude con la morte nel 1937. Alle 17.15, Antonello Pellegrino presenta la sua trilogia di romanzi ambientati nella Sardegna antica, “Bronzo. Dalla scura terra. Le vie dell’ambra” (Condaghes edizioni). Scienza e letteratura si incontrano alle 18, nella presentazione di Gian Nicola Cabizza dell’“Atlante astronomico della Divina commedia” (Mediando edizioni), un interessante focus sulle conoscenze del cielo da parte del sommo poeta. Alle 18.45, Edizioni Della Torre propone “Shardana e Sardegna. I popoli del mare, gli alleati del Nord Africa e la fine dei Grandi Regni XV-XII secolo a.C.”, che sarà illustrato dall’autore, l’archeologo Giovanni Ugas. Nella serata, c’è spazio anche per la narrativa. “E tu splendi” (Feltrinelli) racconta la storia di un bambino, figlio di immigrati lucani a Milano, che trascorre un’estate a casa dei nonni in un paesino della Basilicata e trova nascosta dentro l’antica torre normanna una famiglia di sette stranieri, compreso un bambino di nome Josh. Il romanzo si confronta così col razzismo ed i meccanismi dei rifiuto. Il suo autore, Giuseppe Catozzella, è considerato uno dei giovani emergenti della narrativa italiana. L’appuntamento è sul palco di Tamuli dove, alle 19, l’autore (vincitore del Premio Strega giovani) sarà intervistato dal giornalista Giovanni Dessole.



La seconda giornata della Mostra si chiuderà in musica, con il concerto del trio jazz Kerlox dynamic 3, in programma alle 21, sul palco del Padiglione Tamuli ed organizzato in collaborazione con OrganSound. In scena, Carlo Mascolo (trombone ed oggetti sonori), Domenico Saccente (fisarmonica e tastiere) e Felice Furioso (batteria e cupa cupa bassa). Nutrito anche il programma per le scuole, che partirà alle 10, al Padiglione Tamuli, con lo spettacolo per ragazzi “Certi maestri”, a cura dell’associazione Chine vaganti. A seguire, spazio a Catozzella, che presenterà il suo romanzo. Alla stessa ora, ma all’Ex Alas, Sasha Naspini incontrerà i ragazzi per parlare del suo romanzo “Le case del malcontento”. La mattinata proseguirà con Andrea Pau, che presenterà il suo “Il T3rzo piano”. Inoltre, l’Ex Alas sarà sede dei laboratori di scrittura e fumetto, che l’associazione Chine vaganti terrà alle 11.30 ed alle 16.30.



Nella foto: Giuseppe Catozzella Commenti MACOMER - Libri sardi, giovani narratori italiani. È il mix offerto dalla Mostra regionale del libro in Sardegna, che nella sua seconda giornata di oggi (venerdì) ospita a Macomer alcune delle più interessanti novità editoriali isolane insieme al vincitore del Premio Strega giovani Giuseppe Catozzella, autore del romanzo “E tu splendi”. Ma non mancheranno gli spettacoli, i laboratori e le presentazioni nei due padiglioni delle ex Caserme Mura, sede della 17esima edizione della manifestazione, promossa ed organizzata dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dal Comune di Macomer, d’intesa e con la collaborazione progettuale dell’Associazione editori sardi), con il Centro Unla e Verbavoglio libreria Emmepì, Si parte alle 10, al Padiglione Filigosa, con la presentazione del progetto “Nati per leggere”. Ad illustrarlo, Magda Sanna (presidente della Sezione Sardegna dell’Associazione italiana biblioteche), Paola Cardo (referente regionale di Nati per leggere) e la coordinatrice del progetto Antonella Pinna. Un laboratorio di lettura a bassa voce, con una classe della Scuola dell’infanzia, a cura del Centro regionale di documentazione biblioteche, suggellerà la presentazione. Per la sezione “Tra Isola e mondo”, curato dall’Aes, appuntamento alle 11, al Padiglione Filigosa, con il libro“Storia della Sardegna. Dalla preistoria ad oggi”. A presentarlo nella sua nuova edizione (pubblicata dalle Edizioni Della Torre), lo storico Manlio Brigaglia, che dialogherà con Salvatore Tola. “La madre del pane” è il titolo del volume curato da Giovanni Antonio Farris e Manuela Sanna, pubblicato da Carlo Delfino editore, che sarà presentato alle 11.40. Un dibattito arricchirà l’appuntamento, incentrato su di un tema di fondamentale importanza per chi studia le tradizioni dell’Isola.Nel pomeriggio, nel Padiglione Filigosa, la sezione “Tra Isola e mondo” proporrà quattro incontri con gli autori, moderati dal giornalista Vito Biolchini. Ad aprire il programma, alle 16.30, sarà “Il mondo di Gramsci. Da Ales alla rivoluzione russa” (Iskra edizioni), che sarà illustrato dagli autori Sandro Dessi e Viviana Faedda. Attraverso il linguaggio del fumetto e dell'illustrazione, l’opera ripercorre in tre volumi l’itinerario del grande pensatore, a partire dai modesti luoghi che hanno contribuito a determinarne la non comune personalità, fino alle grandi metropoli industriali ed alla vita carceraria, che si conclude con la morte nel 1937. Alle 17.15, Antonello Pellegrino presenta la sua trilogia di romanzi ambientati nella Sardegna antica, “Bronzo. Dalla scura terra. Le vie dell’ambra” (Condaghes edizioni). Scienza e letteratura si incontrano alle 18, nella presentazione di Gian Nicola Cabizza dell’“Atlante astronomico della Divina commedia” (Mediando edizioni), un interessante focus sulle conoscenze del cielo da parte del sommo poeta. Alle 18.45, Edizioni Della Torre propone “Shardana e Sardegna. I popoli del mare, gli alleati del Nord Africa e la fine dei Grandi Regni XV-XII secolo a.C.”, che sarà illustrato dall’autore, l’archeologo Giovanni Ugas. Nella serata, c’è spazio anche per la narrativa. “E tu splendi” (Feltrinelli) racconta la storia di un bambino, figlio di immigrati lucani a Milano, che trascorre un’estate a casa dei nonni in un paesino della Basilicata e trova nascosta dentro l’antica torre normanna una famiglia di sette stranieri, compreso un bambino di nome Josh. Il romanzo si confronta così col razzismo ed i meccanismi dei rifiuto. Il suo autore, Giuseppe Catozzella, è considerato uno dei giovani emergenti della narrativa italiana. L’appuntamento è sul palco di Tamuli dove, alle 19, l’autore (vincitore del Premio Strega giovani) sarà intervistato dal giornalista Giovanni Dessole.La seconda giornata della Mostra si chiuderà in musica, con il concerto del trio jazz Kerlox dynamic 3, in programma alle 21, sul palco del Padiglione Tamuli ed organizzato in collaborazione con OrganSound. In scena, Carlo Mascolo (trombone ed oggetti sonori), Domenico Saccente (fisarmonica e tastiere) e Felice Furioso (batteria e cupa cupa bassa). Nutrito anche il programma per le scuole, che partirà alle 10, al Padiglione Tamuli, con lo spettacolo per ragazzi “Certi maestri”, a cura dell’associazione Chine vaganti. A seguire, spazio a Catozzella, che presenterà il suo romanzo. Alla stessa ora, ma all’Ex Alas, Sasha Naspini incontrerà i ragazzi per parlare del suo romanzo “Le case del malcontento”. La mattinata proseguirà con Andrea Pau, che presenterà il suo “Il T3rzo piano”. Inoltre, l’Ex Alas sarà sede dei laboratori di scrittura e fumetto, che l’associazione Chine vaganti terrà alle 11.30 ed alle 16.30.Nella foto: Giuseppe Catozzella