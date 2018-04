Condividi | S.O. 21:55 Più vettori e più destinazioni su Alghero. Le difficoltà dell'inverno (2900 passeggeri in meno a marzo rispetto al 2017) e gli ultimi mesi già nel cassetto. Il 2018 si conferma in pieno rilancio (+8% la previsione). Crescita importante sul traffico internazionale Lo scalo ritorna internazionale

Sogeaal: confermato trend positivo



ALGHERO - 63.547 passeggeri transitati, 63.547 su voli nazionali e 8.209 internazionali. -10,1% il dato dei transiti nazionali e +69,4% i passeggeri interazionali per un -4,3% generale rispetto al 2017 (2.900 passeggeri). Sono i dati di transito del mese di marzo 2018 sull'aeroporto di Alghero. L'ultimo, con tutta probabilità, col segno negativo, dovuto principalmente alle note difficoltà incontrate soprattutto sui voli in continuità territoriale: dal parziale disimpegno di Alitalia fino allo sbarco ritardato di Blue Air sull'Alghero-Roma. Sul dato hanno pesato anche alcune cancellazioni Ryanair.



Dall’analisi dei risultati è però già possibile anticipare la presenza di un trend positivo, in recupero rispetto ai mesi di gennaio e febbraio per effetto del progressivo miglioramento dei load factor di Blue Air e del nuovo collegamento annuale di EasyJet su Londra Luton. Scalo del nord Sardegna che finalmente ritorna a parlare internazionale: la politica Sogeaal di diversificazione di rotte e compagnie inizia così a dare i primi risultati tangibili. La chiusura dell'hub Ryanair nel periodo invernale, infatti, aveva comportato un tracollo soprattutto nei transiti con le capitali europee. Così i passeggeri sulle destinazioni europee quasi raddoppiati rispetto al 2017 (quando erano appena 4.800) fanno ben sperare anche per la winter 2018-2019.



La proiezione è tutta al positivo. La progressiva attestazione di questo trend anche per i mesi a venire, porterebbe infatti a proiettare un incremento di traffico pari almeno all’8% a fine 2018. Più voli e vettori: Col mese di marzo 2018 si chiude insomma definitivamente una stagione difficile per lo scalo Riviera del Corallo, andato incontro nell'ultimo anno ad una profonda ristrutturazione aziendale, conseguente al cambio di proprietà della società di gestione con l'innesto ai posti di comando dell'F2i. Cresce infatti il numero di compagnie operanti su Alghero e crescono le rotazioni sui collegamenti internazionali.



