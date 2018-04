Condividi | M.P. 17:06 Letture e laboratori ludico ricreativi per i bambini di Stintino a l Museo della Tonnara Il pesciolino arcobaleno: laboratori per bambini a Stintino



STINTINO - Una mattina dedicata ai bambini che potranno dedicarsi a disegnare e colorare pesciolini per poi creare una simpatica storia. L'opportunità arriva dai laboratori ludico ricreativi e dalle letture animate in programma per domani mattina, 27 aprile ore 10,30, al Museo della tonnara di Stintino.



