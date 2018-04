Condividi | Antonio Zidda 16:13 L'opinione di Antonio Zidda La sagra della fragola è un successo di tutti



Voglio ringraziare coloro che hanno animato l'edizione 2018 della Sagra della Fragola di Sa Segada, contribuendovi o partecipandovi e che ne hanno decretato il successo oltre le più rosee aspettative proiettando la manifestazione, di fatto, tra gli eventi di interesse regionale. Abbiamo già molti spunti per rendere l'edizione 2019 ancora più interessante ma oggi, come detto, è il tempo dei ringraziamenti. Perché sono state davvero tantissime le persone, gli enti, le associazioni e le aziende grazie alle quali la Sagra ha ottenuto questo strepitoso successo. Ed è ora di elencarli perché senza ogni piccolo supporto di ciascuno il sapore dell'evento sarebbe stato differente.



Grazie quindi all'Amministrazione Comunale di Alghero, al Sindaco, agli Assessori, al Parco di Porto Conte con il direttore Mariani, a Fondazione Alghero e al consigliere comunale Mimmo Pirisi per la pronta risoluzione dei problemi che di volta in volta si presentavano nella fase organizzativa. Grazie al comandante del corpo di polizia locale, alla compagnia barracellare, a Laore, all'Università di Sassari, al Consorzio di Bonifica della Nurra, alle associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Confagricoltura e ai produttori tutti per l'impegno profuso. Non posso non ringraziare i residenti delle borgate interessate, gli sponsor, la Cantina di Santa Maria la Palma, la banda musicale insieme al coro di Baraz, la scuola di ballo, le forze dell'ordine, Olmedo Emergenza, la Ciclat, la parrucchiera Mascia Caterina, il servizio manutenzione e verde, il Parrocco di Sa Segada.



Inoltre gli oltre diecimila cittadini che ci hanno onorato con la loro presenza compresa l'Associazione Italiana Ciechi che ha partecipato con oltre 100 persone della provincia di Sassari, la società sportiva e tutte le scuole che non sono volute mancare animando le manifestazioni sportive e culturali. E ancora le televisioni, i giornali e tutti i media che ci hanno dato spazio prima, durante e dopo la Sagra. Grazie anche alla presenza all'inaugurazione dei sindaci di Sassari e Olmedo oltre ai consiglieri regionali Valerio Meloni e Luigi Lotto. Ultimi ma non ultimi un abbraccio ai tantissimi volontari del Comitato e non solo che in silenzio e con entusiasmo hanno fatto in modo che la Sagra ottenesse questo grandissimo risultato. Spero di non aver dimenticato nessuno, arrivederci a tutti all'edizione 2019 della Sagra della Fragola.



*Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà