Brinkmann cup: Gsd Porto Torres vola a Sheffield

PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres è partito ieri sera vero Sheffield dove da domani a domenica giocherà le gare della fase finale della Brinkmann Cup. La squadra turritana sarà costretta a rinunciare al suo pivot iraniano Morteza Gharibloo, al quale è stato negato il visto di accesso in terra britannica. Una decisione che penalizza fortemente la società del presidente Bruno Falchi, il quale ha già annunciato di voler fare chiarezza su eventuali responsabilità dell’accaduto e tutelarsi con gli opportuni mezzi e nelle opportune sedi, visti anche gli ingenti costi sostenuti per la trasferta ed il fatto che, senza l’atleta iraniano, la squadra perde abbondantemente, ed in modo decisivo, in competitività.



La Key Estate si è qualificata alla competizione insieme alla squadra organizzatrice del torneo, Sheffield Steelers, ai tedeschi del Koln 99ers, al Bkis “Nevskiy Alyans” SPb GO OOO “VOI” di San Pietroburgo, all’altra italiana Asd Handicap Sport Varese, agli olandesi dell’Only Friends, gli spagnoli del Bsr Ace Gran Canaria ed ai francesi del Le Cannet. La competizione si divide inizialmente in due tabelloni da quattro squadre ciascuno, che poi andranno a confluire nelle finali.





Venerdì 27 aprile, ore 15.45 Gsd Key Estate Porto Torres – Only Friends (play by play al link http://www.fibalivestats.com/u/IWBF/851306/).

Venerdì 27 aprile, ore 20:15 Le Cannet – Gsd Key Estate Porto Torres (play by play al link http://www.fibalivestats.com/u/IWBF/851308/).

Sabato 28 aprile, ore 11:45 Bsd Ace Gran Canaria – Gsd Key Estate Porto Torres (http://www.fibalivestats.com/u/IWBF/851310/)



