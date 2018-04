Condividi | Red 17:02 Il percorso di ascolto delle diverse voci rilevanti sulla legge di Governo del territorio prenderà l’avvio domani mattina, all’ex Manifattura tabacchi. Saranno presenti il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e l’assessore regionale dell’Urbanistica Cristiano Erriu Governo del territorio: da Cagliari il tour della Giunta



CAGLIARI - Il percorso di ascolto delle diverse voci rilevanti sulla legge di Governo del territorio prenderà l’avvio domani, venerdì 27 aprile, alle 10.15, all’ex Manifattura tabacchi di Cagliari. Saranno presenti il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e l’assessore regionale dell’Urbanistica Cristiano Erriu. Sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci della Sardegna, i consiglieri regionali, le associazioni ambientaliste ed imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli Ordini professionali ed i due Atenei.



Tale percorso ha l’obiettivo di arricchire il processo decisionale del Consiglio regionale. Un obiettivo che potrà dirsi tanto più raggiunto quanto migliore sarà la collaborazione che nascerà fra i partecipanti ai diversi laboratori territoriali programmati. Ciascuno di essi costituisce uno spazio di dialettica democratica assistita tecnicamente dalla Regione, i cui risultati verranno “consegnati” alla Commissione consiliare competente, che ha avviato i suoi lavori sul Ddl di Governo del territorio.



Ai laboratori territoriali verrà affiancato uno spazio di informazione e discussione web attraverso la piattaforma Sardegna Partecipa. Dopo quello di venerdì, gli incontri territoriali proseguiranno lunedì 7 maggio in Gallura, venerdì 11 nel Sulcis Iglesiente, lunedì 14 per l'Oristanese ed il Medio Campidano, lunedì 21 per Nuorese ed Ogliastra, venerdì 25 nel Sassarese.